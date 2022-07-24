У Зеленского рассказали, что может ускорить победу Украины в войне

В Офисе президента заявили, что они нисколько не сомневается в победе Украины в войне с Россией, но есть один факт, который может существенно приблизить долгожданную победу, речь идёт о предоставлении Украине дальнобойных ракет "HIMARS". С одной стороны, это уменьшить потери среди мирного населения, а с другой стороны – снизит давление Москвы на Европу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Офис президента. Фото: из открытых источников

Советник главы Офиса президента отметил, что логика очень простая – чем дальше ракеты будут лететь, тем быстрее наступит конец войне. Таким образом удастся сохранить больше жизней среди мирного населения и уменьшить давление Москвы на Европу. К тому же будет меньше российского миграционного и продовольственного шантажа.

Подоляк подчеркнул, что американская система "HIMARS" — это "отличный выключатель российской спеси".

Стоит отметить, что, в свою очередь, советник президента США Джейк Салливан недавно заявил, что США не будут спешить с предоставлением Украине ракет большой дальности. Он объяснил это позицией президента Джо Байдена. Другого мнения придерживается Конгресс США, который призвал руководство США предоставить Украине дальнобойные ракеты после обстрела россиян Одесского морского порта.

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