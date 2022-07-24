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В Британии объяснили заявления Лаврова о "расширении географии" войны

Изначальным планом Кремля была оккупация всего востока и юга Украины

сегодня, 10:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Заявление главы МИД России Сергея Лаврова и "расширении географии военных действий" в Украине говорит о том, что Кремль готовит почву для того, чтобы оправдать "референдумы" за пределами Донецкой и Луганской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчёте британского Министерства обороны.

В Британии объяснили заявления Лаврова о "расширении географии" войны

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Впервые Сергей Лавров публично заявил о "расширении географии спецоперации" в Украине 20 июля. Он заявил, что так называемая "военная операция" распространяется не только на территорию Донбасса, но и на Херсонскую и Запорожскую области. Причину Лавров объяснил тем, что Запад поставляет вооружение Украине.

В Британии считают, что это неправда. Россияне расширяют территорию военных действий и об этом говорят публично, потому как контроль за территориями юга и востока Украины изначально входил в планы Кремля. Российские войска вторглись в эти районы ещё в феврале, когда не было массовых поставок вооружения Украине и теперь обсуждают перспективы так называемых "референдумов".

В британской разведке подчеркивают, скорее всего Лавров сделал эти заявления, чтобы подготовить почву для проведения так называемых "референдумов" за пределами Луганской и Донецкой областей.

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