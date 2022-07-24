В Британии объяснили заявления Лаврова о "расширении географии" войны

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова и "расширении географии военных действий" в Украине говорит о том, что Кремль готовит почву для того, чтобы оправдать "референдумы" за пределами Донецкой и Луганской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчёте британского Министерства обороны.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Впервые Сергей Лавров публично заявил о "расширении географии спецоперации" в Украине 20 июля. Он заявил, что так называемая "военная операция" распространяется не только на территорию Донбасса, но и на Херсонскую и Запорожскую области. Причину Лавров объяснил тем, что Запад поставляет вооружение Украине.

В Британии считают, что это неправда. Россияне расширяют территорию военных действий и об этом говорят публично, потому как контроль за территориями юга и востока Украины изначально входил в планы Кремля. Российские войска вторглись в эти районы ещё в феврале, когда не было массовых поставок вооружения Украине и теперь обсуждают перспективы так называемых "референдумов".

В британской разведке подчеркивают, скорее всего Лавров сделал эти заявления, чтобы подготовить почву для проведения так называемых "референдумов" за пределами Луганской и Донецкой областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — получил паспорт РФ – получи статью: что значит новая инициатива власти – стоит ли идти на такой шаг.

Также издание "Комментарии" сообщало — наступление ВСУ уже идет: в ISW сделали важное заявление.

"Комментарии" писали - ВСУ ударили по ж/д полотну и переезду в Запорожской области: подробности (ФОТО).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!