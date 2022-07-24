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ВСУ ударили по ж/д полотну и переезду в Запорожской области: подробности (ФОТО)

ВСУ снова ударили по тылу врага прицельно точно

сегодня, 09:38 comments1217
Автор:

Кравцев Сергей
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В ночь на воскресенье, 24 июля, украинские защитники нанесли точный удар по железнодорожному полотну и переезду в селе Новобогдановка Запорожской области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Стратком ВСУ в Telegram.

ВСУ ударили по ж/д полотну и переезду в Запорожской области: подробности (ФОТО)

Взрыв. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что украинская авиация в очередной раз показала высший класс по нанесению прицельных ударов по тылу противника. Как видно по фото, которые уже есть в сети, железнодорожное полотно разорвано. И теперь врагу понадобится продолжительное время для того, чтобы восстановить логистику. Без подвоза боеприпасов, других ресурсов врагу сложно будет обороняться, не говоря уже о наступлении. 

"В селе Новобогдановка наши Боинги нанесли точный удар по железнодорожному полотну и переезду, тем самым усложнив подвоз логисты врагу, чем вызвали немалую панику у уже и так деморализованного врага", — говорится в сообщении.

При этом ночью в оккупированных Мелитополе и Акимовке было слышно громкие взрывы.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты захватили мощности облэнерго в Мелитополе.

Кроме того, Федоров сообщал, что жители Мелитополя сжигают урожай, чтобы не отдавать оккупантам. Он отметил, что россияне вывезли уже более 100 вагонов сельхозпродукции на сотни миллионов гривен.

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Также издание "Комментарии" сообщало — контрнаступление ВСУ уже может идти полным ходом: в ISW сделали важное заявление. Аналитики отметили, что в открытый доступ попадает очень мало данных о том, как украинские военные продвигаются на юге страны. При этом в ISW уверены, что информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, вероятно, будет ограниченной и будет поступать с задержкой, отставая от реальных событий.

ВСУ ударили по ж/д полотну и переезду в Запорожской области: подробности (ФОТО) - фото 2



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