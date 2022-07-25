В ОП рассказали, чего ждут ВСУ – почему не контрнаступают

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Кравцев Сергей
Сегодня действительно нет контрнаступления, о котором давно все говорят и которое неизбежно. Но тактика украинской армии заключается в том, чтобы максимально ослабить противника, который все еще пытается совершать попытки наступления. Его нужно ослабить настолько, чтобы он не мог наступать. после этого украинские защитники перейдут к массированному контрнаступлению. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Радио Чикаго" рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook
Советник главы ОП пояснил, успешность контрнаступления может быть только в том случае, если противник не сможет должным образом обороняться, а это может произойти только в том случае, когда он будет максимально ослаблен. Если же наступать уже сейчас, не дожидаясь, пока противник выдохнется, то есть большой риск нарваться на контрудары РФ. В итоге, тогда все силы ВСУ потратят на лобовые таки, встречные бои, не добившись желаемого результата.
Арестович отметил, россияне тратят большие силы, когда продолжают атаковать. В то же время ВСУ ведут маневровую оборону. В основном это происходит на участке от Изюма до Бахмута и до границы Луганской и Донецкой областей. Там сконцентрировано примерно 60% сил российских войск в Украине.
Алексей Арестович традиционно поделился прогнозом относительно дальнейших событий на фронте. По его мнению, главные события, которые могут изменить ход войны произойдут ближе к осени.
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