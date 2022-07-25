У Зеленского ответили на заявление Лаврова о «киевском режиме»

На Банковой назвали "шизофреническими" заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о свержении "киевского режима". Как передает издание "Комментарии", официальную позицию озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Телеграмм.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП подловил главу МИД на противоречивых заявлениях, которые то и дело озвучивают спикеры Кремля. По словам Михаила Подоляка, с утра мы слышим заявления о желании продолжать переговори о чем-то договариваться, а уже вечером звучат призывы свергнуть "режим", более того, это заявляется, как чуть ли не основная цель. Такая позиция есть ничем иным, как "классической российской шизофренией".

Подоляк отметил, желание "свергнуть киевский режим" говорит человек, представляющий страну-варвара, которая безо всяких на то причин вторглась на территорию другой суверенной страны и занимается там тем, что убивает мирных граждан и рушит их города.

Советник главы Офиса президента обратил внимание на термины, которые используют официальные лица России, включая Лаврова.

"Так вот, "режимы" – это что-то в российских тюрьмах, а в Украине есть законно избранная власть, победившая на честных, конкурентных, демократических выборах. Столько незнакомых для русской элиты слов в одном предложении, не правда ли?", — добавил он.

Михаил Подоляк подчеркнул, важно понимать, что, если ты берешься свергать "антиисторические режимы", то в какой-то момент можешь оказаться сам на свалке истории, особенно, если на тебя уже смотрят, как на изгоя, ведь перечень задокументированных и совершенных тобой преступлений только растет.

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