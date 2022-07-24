В РФ признали, что ударили по Одесскому порту, но нашли оправдание

Спикер МИД РФ Мария Захарова признала, что ракетный удар по Одесскому порту нанесла Россия. При этом в Кремле уверяют, что не собирались помешать загрузке зерна, а нанесли прицельный удар по военному объекту. Свою версию озвучило и Министерство обороны России. Как передает портал "Комментарии", официальную позицию Мария Захарова озвучила в Telegram.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

По словам Марии Захаровой, ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта. При этом непонятно, если России привидится в одесском порту военный объект, то, почему раньше не был нанесен удар, а были выпущены ракеты сразу после подписания соглашения о разблокировании морских портов Украины для вывоза зерна.

Захарова уточнила, что точным ударом якобы удалось уничтожить военный катер ВСУ.

Такими комментарием спикер МИД России отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне ударом по Одесскому порту в очередной раз доказали, что не способны цивилизованно вести диалог и, что договариваться с Россией не имеет никакого смысла.

Стоит отметить, что своим оправданием российская сторона в очередной раз показала, что не способна к адекватной реакции, ведь изначально Москва публично заявляла, что это якобы Украина обстреляла свой же порт, а Россия к этому не имеет никакого отношения. В частности, в этом Россия уверяла турецкую сторону.

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