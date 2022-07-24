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В РФ признали, что ударили по Одесскому порту, но нашли оправдание

Спикер МИД РФ Захарова заявила, что удар по Одесскому порту действительно нанесли россияне

сегодня, 15:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Спикер МИД РФ Мария Захарова признала, что ракетный удар по Одесскому порту нанесла Россия. При этом в Кремле уверяют, что не собирались помешать загрузке зерна, а нанесли прицельный удар по военному объекту. Свою версию озвучило и Министерство обороны России. Как передает портал "Комментарии", официальную позицию Мария Захарова озвучила в Telegram.

В РФ признали, что ударили по Одесскому порту, но нашли оправдание

Мария Захарова. Фото из открытых источников

По словам Марии Захаровой, ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта. При этом непонятно, если России привидится в одесском порту военный объект, то, почему раньше не был нанесен удар, а были выпущены ракеты сразу после подписания соглашения о разблокировании морских портов Украины для вывоза зерна.

Захарова уточнила, что точным ударом якобы удалось уничтожить военный катер ВСУ.

Такими комментарием спикер МИД России отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне ударом по Одесскому порту в очередной раз доказали, что не способны цивилизованно вести диалог и, что договариваться с Россией не имеет никакого смысла.

Стоит отметить, что своим оправданием российская сторона в очередной раз показала, что не способна к адекватной реакции, ведь изначально Москва публично заявляла, что это якобы Украина обстреляла свой же порт, а Россия к этому не имеет никакого отношения. В частности, в этом Россия уверяла турецкую сторону.

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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/3228
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