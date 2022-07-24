РФ выиграла от зернового соглашения: почему это так – как быть Украине после удара агрессора по порту

Украина продолжит подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море, несмотря на вражеский ракетный удар по порту Одессы, происшедший 23 июля, на следующий день после подписания в Стамбуле соглашений о зерновом коридоре. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что перевозка зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни. Стоит ли это делать после того, что сотворила Россия? Какие выводы должна сделать Украина, мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Подписание соглашения. Фото: из открытых источников

Во время заключения зернового соглашения позиция россиян оказалась более выигрышной

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж отмечает, что происходящее имеет международное значение. А подписанные соглашения больше выгоды для РФ, которая получила окно возможностей для поставок своей продукции на мировые рынки.

"Только зерна страна-агрессор может поставить около 40 млн тонн в год. Мы же получили возможность вывезти около 15 млн тонн в течение трех месяцев (именно столько действуют зерновые соглашения). При этом мы не создали мощных международных предпосылок давления на Россию. Ведь именно она пошла войной на Украину, убивая людей, уничтожая города, инфраструктуру, поля. И именно она этими действиями плодить кризисы, включая продовольственный. Именно она, уничтожая наши посевные площади, воруя наше зерно, блокируя наши порты, искусственно подталкивает мир к голоду. И именно Россия несет всю ответственность за происходящее. А не Украина, меседжи о чем активно продвигает страна-агрессор в африканских, арабских, азиатских странах, наиболее зависимых от поставок нашего зерна", – подчеркивает генерал.

К сожалению, продолжает он, не произошло всемирового осуждения России за агрессию против Украины, принуждения РФ к прекращению войны, к освобождению территорий.

"Мы не создали мощный фактор давления, не сумели привлечь к антироссийской коалиции такие большие страны как Китай, Индию, – говорит Николай Маломуж. – Так что имеем просчет на стратегическом уровне. В итоге Россия добилась снятия санкций по своему зерну, по удобрениям, по финансовым расчетам, по титану и так далее. И создала фактически антиукраинский, антизападный фронт в ряде африканских, азиатских стран. В странах третьего мира. Мол, всё дело в Украине, это она отказывается поставлять зерно, разминировать порты. И это на фоне того, что мы страдаем, что у нас люди гибнуть от войны, от постоянных ракетных ударов!".

К сожалению, во время заключения зернового соглашения позиция россиян оказалась более выигрышной, отмечает генерал. И вместо того, чтобы оно подписывалось РФ под давлением мощных стран (включая лояльных к ней Китая и Индии), страна-агрессор выбила для себя некие преференции.

"А раз уж мы (и не только мы) пошли на уступки, Россия использует это по полной программе. В том числе, ракетными ударами по Одесскому порту показывает, кто хозяин положения, – поясняет Николай Маломуж. – Напомню также, что подписаны отдельные зерновые соглашения – между Украиной, Турцией и ООН, и между Россией, Турцией и ООН. И в международно-правовом формате мы не можем в рамках данного соглашения привлечь россиян к ответственности за тот же ракетный удар по Одесскому порту".

По мнению генерала, несмотря на все промахи Украины и партнеров, зерновое соглашение должно работать. Но нам следует показывать, что именно Россия всячески пытается его сорвать. И вообще создать глобальный голод, особенно в бедных странах.

"Нужно акцентировать на всех международных площадках, показывать по всем каналам, что агрессор бьет украинским по портам, по городам, где будет концентрироваться зерно, по полям, по элеваторам. Вот – виновник. Чтобы все страны прочувствовали ужас происходящего. Поняли, ЧТО творит Россия. Следует предоставлять воздушные, космические, радиотехнически данные, спутниковые снимки, демонстрирующие момент запуска ракет, их траекторию – и удары по портам, по полям, по городам, по элеваторам, по инфраструктуре и так далее, – считает Николай Маломуж. – Надо было еще вчера поднимать весь мир, чтобы на Россию оказывали максимальное давление. В том числе те страны, которые она считает дружественными – Китай, Ближний и Средний Восток, страны Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и так далее. Если так произойдет – это будет уже совсем другая история. Во главе угла должен быть поставлен вопрос, что продовольственная безопасность мира, недопущение глобального голода напрямую зависит от прекращения войны в Украине. Будет война – весь мир будет страдать… Именно такой меседж должен звучат везде и всюду. Именно он должен сопровождать работу зерновых соглашений, выходить из которых нам, конечно, не следует".

Россия рассчитывает на резкий шаг Украины, на наш выход с их соглашения

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич предлагает в связи с данной ситуацией вспомнить, что было на Донбассе после заключения Минских соглашений, а также ряда перемирий.

"Договоренности подписаны, Россия получила определенные шаги навстречу со стороны США и ЕС. Были несколько изменены санкционные подходы по ряду товаров. Следующим этапом РФ традиционно своими провокациями хочет продемонстрировать, что именно Украина отказывается выполнять соглашение. Это дает дополнительные аргументы российским лоббистам в том же Евросоюзе. Так что и удар по Одесскому порту – сделан с тем же расчетом. Чтобы либо заявить, что-то вроде "это не мы, не Россия, это провокация". Либо вынудить Украину приостановить выполнение только что подписанного соглашения. Дав весьма удобный повод для российской дипломатии говорить о том, что Украина якобы недоговороспособна", – поясняет эксперт.

По его словам, если подписал договоренность – надо хотя бы попробовать их выполнить. К тому же, продолжает Игорь Тышкевич, формально, с точки зрения соглашения, режим прекращения огня действует на момент, когда проходят и загружаются корабли. В данный момент ни одного зерновоза в Одесском порту нет.

"Подчеркиваю, Россия рассчитывает на резкий шаг Украины, на наш выход их соглашения. И российские лоббисты в ЕС будут выходить и говорить: "Вот смотрите, с Украиной договорились, а она тут же отказалась от соглашений. Стоит ли работать с Украиной дальше?" На это и делается расчет РФ. С 2014 года такое было уже несколько десятков раз. И бывали моменты, когда официальный Киев попадался на такую российскую удочку, причем не обязательно в военной сфере, – отмечает эксперт. – Нам важно сейчас попытаться даже на этом поле обыгрывать Россию. Показывая, что именно она делает провокации. А выход из соглашения всегда возможен, при согласовании с другими сторонами (в нашем случае – Турция и представители ООН), с предоставлением доказательств, что договоренности сорвала именно Россия".

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