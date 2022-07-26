В СБУ раскрыли планы РФ по захваченным территориям: какую область хотят аннексировать первой

В Москве уже готов план, как быть с оккупированными территориями Украины. Первым делом оккупанты ведут подготовку к "референдуму", который хотят провести в Донецкой области и именно эту область первой хотят присоединить к России. Предшествовать "референдуму" должна мощная пропагандистская кампания, которая уже фактически идёт на временно оккупированных территориях Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил представитель СБУ Артём Дехтяренко.

В СБУ рассказали, как Россия будет аннексировать захваченные территории / фото REUTERS

После того, как сотрудники украинских спецслужб проанализировали большие массивы добытой информации, стало ясно, что для проведения фейкового "волеизъявления" противник планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика". Ранее она была представлена только на территории так называемой "ДНР", но сейчас её пытается внедрить и на другие захваченные территории. Перед выборами эта организация сменит название. Самый вероятный вариант, который будут продвигать оккупанты – это "Большая Россия".

По данным СБУ, в состав этого образования войдут фейковые "активисты", "добровольцы", "эксперты", которые и будут агитаторами. Их задача проводить встречи с местным населением и убеждать людей в том, что безопасное и стабильное будущее может быть только с Россией.

Артём Дехтяренко добавил, что кураторы Кремля планируют задействовать СМИ, чтобы охватить лживой пропагандой более 50 млн зрителей как в самой России, так и на востоке Украины. "Активисты", которые также должны прибыть из России, должны будут на оккупированных территориях организовывать массовые собрания, митинги, где рассказывать о том, что Донецкая область должна быть присоединена к России. Агитационные материалы уже печатаются на территории захваченных районов Донецкой области. В ход будет идти также подкуп. Людям будут вручать продуктовые наборы, а также карты российских операторов мобильной связи. Таких "активистов" также хотят отправить в Херсонскую, Харьковскую, Запорожской и Днепропетровскую области.

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