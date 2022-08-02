Позади 160 дней полномасштабного вторжения: почему перелом в войне уже начался – какие планы у ВСУ

Украина 160-й день противостоит открытой российской агрессии. Как та видоизменялась за это время? Какие есть возможности для перелома ситуации в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Если мы сможем закрыть свое небо от российских ракет, мы получим возможность использовать самолеты для сопровождения наземного наступления

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин напоминает, что перед началом этого вторжения многие зарубежные политики, аналитики, военные эксперты давали Украине 3-4 дня. Но мы держимся уже шестой месяц. Причем не просто обороняемся, но и отодвигаем врага на ряде направлений.

"Удалось деоккупировать свыше тысячи населенных пунктов. За 160 дней защитники Украины, согласно данным Генштаба ВСУ, перемололи под 42 тысячи личного состава оккупационных войск, более 4 тысяч боевых бронемашин, под 2 тысячи танков, под тысячу артсистем, более 200 самолетов и почти 100 вертолетов, топили корабли и катера (включая флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва"), уничтожали беспилотники, автомобильную технику", – перечисляет эксперт.

По его словам, с самого начала широкомасштабного вторжения войск противника мы разумно делали упор на те или иные виды вооружения, согласно возникшей ситуации. Сперва просили у Запада (и получили) противотанковые средства. С целью остановить российское наступление на ряде направлений.

"Отлично себя проявили NLAW (шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета), "Джавелин" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), наша "Стугна-П" (противотанковый ракетный комплекс украинской разработки). Как следствие, россияне где-то были остановлены, а где-то и отброшены", – отмечает Влад Волошин.

Но война продолжается. И возникла необходимость в получении другого вида вооружений. В том числе для наступательных действий.

"Речь, прежде всего, о дальнобойной артиллерии, включая реактивные системы залпового огня. Так к нам пришли 155-мм гаубицы М777 французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR (Цезарь), РСЗО HIMARS. С их помощью мы в последний месяц активно начали уничтожать склады, сосредоточения сил и средств противника на немалом расстоянии от линии фронта. То есть, использованных данных тяжелых современных видов вооружения гораздо усложнило логистику для оккупационной армии. И создало предпосылки для смены стратегии данной войны", – акцентирует эксперт.

Такие действия украинской армии, продолжает он, нашли всецелое одобрение со стороны союзников. ВСУ постоянно меняются, оперативно осваивают новейшие виды вооружения – беспилотники, артиллерия и так далее. Противнику приходится менять планы, подходы к ведению агрессии против Украины.

"Получив необходимое количество средств для контрнаступательных действий, ВСУ готовы будут их осуществить в куда больших масштабах, чем ранее. Освободив не только территорию Украины, захваченную россиянами после 24 февраля 2022-го, но и захваченные с 2014-го Крым и части Донбасса, – уверяет Влад Волошин. – Украинская армия, имеющая серьезный боевой опыт за годы боевых действий на Донбассе, за пять месяцев широкомасштабной войны закалилась и осовременилась еще больше. При этом мы оперативно меняем тактику и стратегию, ломая планы и стратегии противника".

Сейчас мы просим уже системы ПВО и авиацию. А также такое наступательное вооружение как танки (в том числе строящие понтонные переправы). Чтобы продолжить изгнание врага с нашей земли.

"Если мы сможем в достаточной степени закрыть свое небо от российских ракет и авиации, мы получим возможность сами использовать самолеты для сопровождения наземного наступления, – подчеркивает Влад Волошин. –Имея еще больше наступательного вооружения, в обозримом будущем мы обязательно освободим всю Украину".

Потери у армии РФ достаточно серьезные и они опасаются не удержать Херсонщину

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что уже сейчас мы можем осторожно говорить о первых признаках позитивного для нас перелома в войне России против Украины.

"Мы помним, как еще месяц или два назад РФ бросала все резервы, всю технику на Северодонецк и Лисичанск в Луганской области. Такими же методами Кремль собирался штурмовать Бахмут и Славянск с Краматорском на Донетчине. И что сегодня? Сегодня враг перебрасывает часть сил с Донецкой области на Херсонщину", – отмечает эксперт.

С той самой Донецкой области, акцентирует он, выйти на административные границы которой для Кремля было вопросом принципа и – минимальной программой так называемой "спецоперации".

"Но на всё сил не хватает, как ни заманивай контрактами, как ни отлавливай мужчин под мобилизацию на оккупированных территориях, – поясняет Кирилл Сазонов. – Потери у армии РФ достаточно серьезные и они опасаются не удержать Херсонщину. Потому ослабляют остальные участки фронта ради сохранения Юга. Дефицит ресурсов – это первый признак перелома в ситуации".

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