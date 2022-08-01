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Запрет выдавать повестки на блокпостах, АЗС и улице: Зеленский отреагировал на петицию

Петиция о запрете выдачи повесток на блокпостах, АЗС, улице набрала более 25 000 подписей

сегодня, 20:22
Автор:

Лиля Воробьева
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Владимир Зеленский отреагировал на петицию украинцев, обратившихся к нему с просьбой запретить вручать повестки на блокпостах, АЗС и улице. Следовательно, этот вопрос комплексно должен быть проработан в Кабмине. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на его ответ на электронную петицию.

Запрет выдавать повестки на блокпостах, АЗС и улице: Зеленский отреагировал на петицию

Петиция о запрещении выдачи повесток на блокпостах, АЗС (фото из открытых источников)

В своем ответе глава государства подчеркнул, что призыв резервистов и военнообязанных проводится в соответствии с законами о военной службе и мобилизации. А вот выдача повесток регулируется документами, выданными Кабмином, Минобороны и Генеральным штабом ВСУ.

 Владимир Зеленский заявил, что обратился в Правительство, чтобы там вопросы, изложенные в петиции, проработали комплексно.

"Я обратился к премьер-министру Денису Шмигалю, учитывая изложенное, с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос о соблюдении прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", — ответил президент.

Стоит отметить, что автор петиции, в своем обращении, требовал, чтобы в ВСУ брали мотивированных людей, сделать информацию о состоянии мобилизации публичной и просил запретить выдавать повестки во всех местах, кроме военкоматов. К слову, это обращение набрало 25 тысяч подписей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что петиция об отмене запрета на выезд мужчин из Украины. Зеленский дал ответ на петицию об отмене запрета на выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ответ гаранта опубликован на официальном сайте Президента Украины. Так, по словам главы государства, отмена указанных ограничений предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения.



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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/145362
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Як завжди Zе-відпетляв. Це той, хто 4 рази ухилився. Він не державний діяч, він Zе-вирок для України. Його використовують не для відновлення справедливості в світі. Його використовують для приниження Росії, пограбування її репараціями і розпилу їх.


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