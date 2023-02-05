Напряжение между США и КНР снова растет – к чему привел инцидент со шпионским воздушным шаром

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Кравцев Сергей
Китайская Народная Республика (КНР) выразила недовольство и протест после того, как американский реактивный истребитель F-22 атаковал высотный китайский аэростат, наделавший в последние дни немало переполоха в США. Данный летательный объект уже привел к напряжению и без того непростых отношений между США и КНР, даже стал причиной отмены намеченного на 5-6 февраля визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. В американской и китайской прессе выходят взаимообвиняющие статьи в ракурсе российско-украинской войны. КНР обвиняет Штаты в поддержке Украины вооружениями, со стороны США звучат обвинения в адрес Китая – в поддержке России технологиям. О чем говорит происходящее между США и КНР? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
США и Китай. Фото: из открытых источников
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, который сейчас преподает в США, поясняет:
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Эксперт обращает внимание, что первые заявления Пекина в середине-конце недели носили характер извинения. Теперь же, после того как американцы сбили аэростат, тональность заявлений китайской стороны изменилась. Стала более жесткой. Что в принципе вполне ожидаемо, хотя Вашингтон предупреждал о том, что, скорее всего, собьет этот аппарат, напоминает Владимир Дубовик.
По его мнению, перспектива отношений США и КНР в стратегическим плане, вероятно, не будет изменена этим эпизодом. Обе стороны, поясняет он, воспринимают друг друга как оппонента. А недавнее решение о расширении военного присутствия США на Филиппинах, визит туда министра обороны США Ллойда Остина, предсказуемо негативно воспринимается в КНР.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко, рассуждая о поддержке Китаем в украино-российском конфликте именно агрессора, а также о реакции США на это, поясняет:
Екатерина Одарченко акцентирует, что, когда РФ аннексировала в 2014-м Крым и начала гибридную войну на Донбассе, реакция Запада была не особо жесткой. Разность позиций наблюдалась и после открытого вторжения РФ в Украину. Особенно выделялась относительная мягкость Германии, явное подыгрывание Москве со стороны Венгрии.
По ее словам, в американских кругах специалистов по безопасности, военных не исключают нападения КНР на Тайвань. Потому так важно сейчас на примере России показать, что ждет агрессора.
Активно обсуждается в Штатах и противодействие Китаю в космосе, рассказывает Екатерина Одарченко.
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