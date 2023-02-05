Напряжение между США и КНР снова растет – к чему привел инцидент со шпионским воздушным шаром

Китайская Народная Республика (КНР) выразила недовольство и протест после того, как американский реактивный истребитель F-22 атаковал высотный китайский аэростат, наделавший в последние дни немало переполоха в США. Данный летательный объект уже привел к напряжению и без того непростых отношений между США и КНР, даже стал причиной отмены намеченного на 5-6 февраля визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. В американской и китайской прессе выходят взаимообвиняющие статьи в ракурсе российско-украинской войны. КНР обвиняет Штаты в поддержке Украины вооружениями, со стороны США звучат обвинения в адрес Китая – в поддержке России технологиям. О чем говорит происходящее между США и КНР? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Полет аэростата над США привел к повышению напряженности с Китаем

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, который сейчас преподает в США, поясняет:

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"В последнее время в отношениях США и КНР с обеих сторон, особенно со стороны Пекина, были заметные попытки несколько снизить градус напряжения, лучше контролировать возможность эскалации. Однако полет аэростата над США привел к повышению напряженности. Возникает вопрос – кто в Пекине санкционировал полет этого летательного аппарата над США? Одна из версий заключается в том, что в Пекине есть противники относительной нормализации отношения, более "ястребиное" крыло, которое может за этим стоять".

Эксперт обращает внимание, что первые заявления Пекина в середине-конце недели носили характер извинения. Теперь же, после того как американцы сбили аэростат, тональность заявлений китайской стороны изменилась. Стала более жесткой. Что в принципе вполне ожидаемо, хотя Вашингтон предупреждал о том, что, скорее всего, собьет этот аппарат, напоминает Владимир Дубовик.

"Что касается стороны США, то там наблюдалась политизация этой ситуации. Оппоненты администрации Байдена критиковали ее за то, что аэростат не сбили значительно раньше, позволив пролететь над территорией США. Хотя американские военные говорили, что аэростат не представляет угрозы. По этому вопросу возникла дискуссия между президентом и военными", – отмечает эксперт.

По его мнению, перспектива отношений США и КНР в стратегическим плане, вероятно, не будет изменена этим эпизодом. Обе стороны, поясняет он, воспринимают друг друга как оппонента. А недавнее решение о расширении военного присутствия США на Филиппинах, визит туда министра обороны США Ллойда Остина, предсказуемо негативно воспринимается в КНР.

"Однако необходимость контроля над уровнем напряженности, недопущения резкого ухудшения осознается как в Пекине, так и в Вашингтоне, – считает Владимир Дубовик. – Информация о том, что КНР всё же, видимо, поставляет России товары, которые могут быть использованы в военной сфере, конечно, добавляет остроты в отношения США и КНР. Особенно, учитывая, что сегодня Вашингтон рассматривает отношения со многими странами через призму их подхода к агрессии России. Но, судя по всему, свидетельств серьезных поставок нет. Думаю, США будут и дальше внимательно следить за этим вопросом. Реакция официальных ведомств КНР, их пропаганды, которые поддерживают Россию, осуждают Запад, вряд ли изменятся. Но главное, чтобы не было реальной поддержки агрессора со стороны КНР".

В США не исключают нападения КНР на Тайвань, потому так важно сейчас на примере России показать, что ждет агрессора

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко, рассуждая о поддержке Китаем в украино-российском конфликте именно агрессора, а также о реакции США на это, поясняет:

"КНР как авторитарный режим, безусловно, принимает определенные меры для оптимизации торговли с РФ. Для поддержки такого же режима. Но это – не основной фактор. Политики и аналитики в США согласны, что Китай после российского широкомасштабного вторжения, длящегося уже почти год, внимательно смотрит на реакцию коллективного Запада на ситуацию в Украине. Чтобы принять решение по Тайваню".

Екатерина Одарченко акцентирует, что, когда РФ аннексировала в 2014-м Крым и начала гибридную войну на Донбассе, реакция Запада была не особо жесткой. Разность позиций наблюдалась и после открытого вторжения РФ в Украину. Особенно выделялась относительная мягкость Германии, явное подыгрывание Москве со стороны Венгрии.

"Сейчас мы видим единение наиболее мощных стран Запада (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция). Некую общую позицию — однозначной поддержки Украины против агрессии со стороны РФ. И это воспринимается не только как поддержка Украины, но и как фактор будущего сдерживания КНР", – подчеркивает эксперт.

По ее словам, в американских кругах специалистов по безопасности, военных не исключают нападения КНР на Тайвань. Потому так важно сейчас на примере России показать, что ждет агрессора.

Активно обсуждается в Штатах и противодействие Китаю в космосе, рассказывает Екатерина Одарченко.

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