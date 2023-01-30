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Риторика США и КНР обострилась: повлияет ли визит Блинкена в Китай на ход войны в Украине

Китай не поддержит какую-то неудобную для себя позицию США, равно как что Штаты будут с пониманием относиться к неприемлемой для них позиции КНР

сегодня, 10:52
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Автор:

Кравцев Сергей

В преддверии визита госсекретаря США Этони Блинкена в Китайскую народную республику (КНР), намеченного на 5-6 февраляобострилась риторика американцев и китайцев в адрес друг друга. В том числе – в ракурсе российско-украинской войны. Так, США обвиняют Китай в помощи РФ в войне против Украины. Мол, китайские государственные компании отправляют в Россию каски и бронежилетыВ свою очередь, МИД КНР заявил, что если США действительно заботится об украинском народе, то стоит прекратить поставки вооружений ВСУЧего ожидать от грядущей встречи на уровне топовых американских и китайских дипломатов? Может ли ее исход как-то отразиться на войне в Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Риторика США и КНР обострилась: повлияет ли визит Блинкена в Китай на ход войны в Украине

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

США и Китай – государства, которые внимательно отслеживают ситуацию в мире, в том числе российско-украинскую войну

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда призывает не абсолютизировать грядущую встречу Энтони Блинкена с новым руководителем китайского МИД Цинь Ганном.

"Это – нормальный процесс. Вполне логично, что две лидирующие на сегодняшний момент в мире державы (причем державы конкурирующие, на чем не раз акцентировал американский президент Джо Байден), будут активно между собой взаимодействовать. Между ними есть значительный товарооборот. Под триллион долларов в год", – поясняет эксперт.

По его мнению, встреча руководителей американской и китайской дипломатии должна продемонстрировать, что есть государства, внимательно отслеживающие ситуацию в мире, в том числе российско-украинскую войну. Действуя при этом в русле собственных национальных интересов.

"Учитывая это, я не ожидаю, что Китай поддержит какую-то неудобную для себя позицию США, равно как что Штаты будут с пониманием относиться к неприемлемой для них позиции КНР", – констатирует Евгений Магда.

Китай не заинтересован в длительном военном конфликте в Украине

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

"Вариант с давлением Пекина на Москву уже реализовывается. В значительной мере Китай, являющийся единственным на данный момент мощным внешнеполитическим, торговым партнером РФ, сдерживает действия Путина, связывает его. И то, что в Москве практически перестали говорить о ядерном сценарии – во многом является следствием китайских внушений Путину".

Эксперт акцентирует, что поездка Блинкена важна с точки зрения того, что КНР живет десятилетними, стратегиями.

"Китай не живет здесь и сейчас, как та же российская верхушка. При этом Китай – стратегический соперник США. Оба задекларировали друг друга именно в таком качестве. В то же время, КНР хочет занять больше места в глобальном мире. Естественно, этот сценарий предусматривает ослабление РФ, попадание ее в еще большую зависимость от КНР, – поясняет Тарас Березовец. – Однако Китай не заинтересован в длительном военном конфликте в Украине, так как это представляет серьезную угрозу его национальным интересам, его экономике, его союзникам в мире. Соответственно, Китай будет сдерживать Россию. Тем более, что у Путина есть должок перед китайским лидером Си Циньпином. Поскольку, как стало недавно известно, Путин развязал войну, не предупредив об этом Китай. Да, в начале февраля прошлого года, во время своего визита в Пекин, он что-то там намекал о вероятности такого развития событий. Но набросился на Украину точно без согласования с Китаем, где в то время еще шла Паралимпиада. И теперь Путин – должник Си. А у Китая хватает рычагов давления на РФ".

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