Джонсон признался, что перед полномасштабным вторжением в Украину Путин угрожал ракетным ударом

Перед полномасштабным вторжением российских войск в Украину президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал ракетным ударом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "BBC", которое цитирует слова Джонсона, сказанные в документальном фильме "Путин против Запада".

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

"В какой-то момент он (Ред. – Путин) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе", – заявил Джонсон.

Журналисты уточняют, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а свои угрозы Путин озвучил после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

"Я думаю, что, судя по его (Ред. – Путина) очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", – рассказал экс-премьер Британии.

Во время разговора Джонсон также пытался донести до Путина, что Украина "в ближайшее время" не присоединится к НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать "больше, а не меньше НАТО" у границ РФ.

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