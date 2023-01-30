Джонсон признался, что перед полномасштабным вторжением в Украину Путин угрожал ракетным ударом

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Кравцев Сергей
Перед полномасштабным вторжением российских войск в Украину президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал ракетным ударом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "BBC", которое цитирует слова Джонсона, сказанные в документальном фильме "Путин против Запада".
Борис Джонсон. Фото: из открытых источников
Журналисты уточняют, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а свои угрозы Путин озвучил после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.
Во время разговора Джонсон также пытался донести до Путина, что Украина "в ближайшее время" не присоединится к НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать "больше, а не меньше НАТО" у границ РФ.
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