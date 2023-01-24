США обвиняет Китай в помощи России в войне против Украины

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Slava Kot
Администрация Байдена обеспокоена, ведь получила доказательства, что китайские государственные компании осуществляли продажу защитных военных товаров в Россию, в том числе бронежилеты и шлемы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN .
Российский диктатор Путин и лидер Китая Си. Фото из открытых источнико
Администрация президента США обратилась в Китай о доказательствах поставок товаров в Россию. Таким образом, США хочет узнать известно ли официальному Пекину о передаче китайскими государственными компаниями нелетального оборудования, которое используется в Украине.
CNN по сообщениям американской и европейской разведки выяснили, что под этими товарами имелись в виду бронежилеты и шлемы. Издание также уверяет, что оружия и более мощной техники Китай в Россию не передает, несмотря на запросы Путина.
Официальные лица США не предоставили комментариев по поводу переговоров между Китаем и чиновниками Администрации Байдена, однако госсекретарь Тони Блинкен посетит Китай в ближайшие недели.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Си готовит свой народ к войне , об этом заявил бывший советник национальной безопасности времен президентства Дональда Трампа Герберт Реймонд Макмастер.
Также "Комментарии" писали о том, что экспрезидент России Дмитрий Медведев предполагает создание будущего союза против США.
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