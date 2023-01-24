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США обвиняет Китай в помощи России в войне против Украины

Соединенные Штаты считают, что китайские государственные компании отправляют в Россию каски и бронежилеты, которые используются в Украине.

сегодня, 11:00
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Автор:

Slava Kot

Администрация Байдена обеспокоена, ведь получила доказательства, что китайские государственные компании осуществляли продажу защитных военных товаров в Россию, в том числе бронежилеты и шлемы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN .

США обвиняет Китай в помощи России в войне против Украины

Российский диктатор Путин и лидер Китая Си. Фото из открытых источнико

Администрация президента США обратилась в Китай о доказательствах поставок товаров в Россию. Таким образом, США хочет узнать известно ли официальному Пекину о передаче китайскими государственными компаниями нелетального оборудования, которое используется в Украине.

CNN по сообщениям американской и европейской разведки выяснили, что под этими товарами имелись в виду бронежилеты и шлемы. Издание также уверяет, что оружия и более мощной техники Китай в Россию не передает, несмотря на запросы Путина.

"Передача оборудования вызывает беспокойство, сказал один из официальных лиц США, но на данном этапе Вашингтона не ясно, знает ли об этом центральное правительство. Хотя государственные предприятия доминируют в экономике Китая, не все подлежат ежедневному надзору", — пишет CNN со ссылкой на источники . в Администрации Байдена.

Официальные лица США не предоставили комментариев по поводу переговоров между Китаем и чиновниками Администрации Байдена, однако госсекретарь Тони Блинкен посетит Китай в ближайшие недели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Си готовит свой народ к войне , об этом заявил бывший советник национальной безопасности времен президентства Дональда Трампа Герберт Реймонд Макмастер.

Также "Комментарии" писали о том, что экспрезидент России Дмитрий Медведев предполагает создание будущего союза против США.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-24-23/index.html
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