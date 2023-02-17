Удары по российским объектам в Крыму: почему США дают зеленый свет – к чему принуждают РФ

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что военные базы россиян в захваченном ими Крыму – легитимные цели для Украины. По ее словам, "Украина не будет находиться в безопасности, если Крым, как минимум, не будет демилитаризован". Эксперты проанализировали эти заявления специально для издания "Комментарии".

Крым. Фото из открытых источников

Мы в очередной раз видим возрождение субъектности нашего государства, как регионального и глобального игрока

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе рассуждает так:

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"Данная позиция госпожи Нуланд не является какой-то новой. США последовательно не признавали рашистскую аннексию Крыма и с 2014 года ввели бессрочные санкции против оккупационного режима. Фактически Запад с того времени различными ограничениями пытался блокировать полуостров от внешней коммуникации. И эти санкции, согласно заявлениям Госдепа, будут сохраняться до возвращения Крыма и других оккупированных территорий под контроль Украины. Позиция неизменная – поддержка территориальной целостности нашего государства в международного признанных границах (по состоянию на 1991 год)".

Что касается нанесения военных ударов по Крыму, то США на всех уровнях и всегда говорили о том, что Украина (и так оно и есть) сама принимает решение, как именно деоккупировать свои территории, напоминает эксперт. По его словам, какого-то политического влияния, вмешательства в эти процессы нет. Есть равноправное партнерство на многих уровнях, во многих формата. Самый яркий пример — "Рамштайн".

"Также Штаты неоднократно заявляли, что никаких переговоров об Украине без Украины быть не может. Всё это в очередной раз доказывает возрождение субъектности нашего государства как регионального и глобального игрока. Как показывают опросы, более 62% граждан членов ЕС понимают, что Украина сейчас воюет не только за свою свободу, но и за всю Европу", – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Он отмечает, что позиция Украины также последовательна. Президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что мы будем восстанавливать территориальную целостность в границах 1991 года. И применять для этого все возможные механизмы: дипломатические, военные, санкционное и политическое давление на агрессора и так далее.

"Мы имеем мощнейшую поддержку со стороны НАТО, ЕС, США, Канады, Японии, Австралии и множества других стран и организаций. Наши силы обороны доказали на поле боя, что рашистов бояться не нужно. Их следует бить и наказывать за античеловеческую политику, – акцентирует эксперт. – Стоит также добавить, что военное руководство нашей страны, тот же глава ГУР Буданов, неоднократно заявляло, что Крым обязательно будет возвращен, не исключая военный сценарий. Украина работает над деоккупацией всех своих территорий, имеет тотальную поддержку Запада. Факторов, которые позволят нам вернуть всё свое, становится всё больше".

США продолжают принуждение России к возможным переговорам, в том числе, по демилитаризии Крыма

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, заявление Нуланд о том, что военные объекты россиян в Крыму являются легитимными целями для украинской армии – это фактически предупреждение Кремлю. Принуждение к переговорам.

"США дают понять, что если РФ не пойдет на реальные переговоры, то можно ожидать военной кампании по освобождению Крыма. И здесь ни Штаты, ни Украина не будут руководствоваться никакими "красными линиями", тем более, начертанными в Москве, – поясняет эксперт. – При этом, Нуланд одновременно обозначила и предмет возможных переговоров о перемирии. Если это будет касаться Крыма, то речь пойдет о его демилитаризации. Таково условие Украины и ее ключевых военных партнеров".

Вадим Карасев напоминает, что в Стамбульском договоре, который Киев и Москвы пытались заключить в марте прошлого года (он парафирован, но публично от него никто не отказывался), Крым признан спорной территорией. Но – демилитаризованной.

"Так что я бы не рассматривал новое заявление Нуланд как установку США на дальнейшее продолжение войны, не безусловную поддержку именно военного освобождения Крыма украинской армией. Скорее это – силовая дипломатия, принуждение России к возможным переговорам, в том числе, по демилитаризии Крыма", – констатирует эксперт.

Фактически США озвучили одну из "компромиссных" позиций на возможных переговорах Киева и Москвы

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился таким мнением:

"В словах Нуланд о том, что США считают легитимными целями для ВСУ военные объекты в Крыму – ничего нового нет. Их позиция стала понятна после атаки на крейсер "Москва" и подрыва Крымского моста. Заявление заместителя Госсекретаря интересно для нас с другой позиции – фактически она озвучила одну из "компромиссных" позиций на возможных переговорах Киева и Москвы, которую Вашингтон может продавливать в нашем руководстве. Речь о "минимум демилитаризации" Крыма".

В этом контексте, поясняет эксперт, совсем другое значение получает и неоднократно повторенное председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом США Марком Милли мнение, что ни Киев, но Москва не смогут достичь своих целей, поэтому война закончится переговорами.

"Если сопоставить слова этих важных американских чиновников, то становится очевидным, что США не только допускает "компромиссное" окончание войны, но и нарабатывает варианты таких "компромиссов". Один из них, вероятно, – это демилитаризация Крыма от российского оружия", – рассуждает Сергей Гармаш.

При этом, отмечает он, логично предположить, что если "демилитаризация" Крыма озвучивается как условие безопасности Украины, то очевидно, что в Вашингтоне считают приемлемым сохранение при этом российской юрисдикции над полуостровом. Иначе зачем для безопасности Украины демилитаризировать украинский Крым?

"Важно также то, что это было озвучено Нуланд публично, – считает эксперт. – Такую публичность можно рассматривать как подготовку общественного мнения и в Украине, и в России, и США к возможному обсуждению такой позиции в будущем. Однозначно можно сказать, что сегодня ни одна из сторон конфликта не согласится на такой "компромисс". Но в будущем всё будет зависеть от хода войны и ее цены для Украины, России и наших западных партнеров. А также от реакции обществ воюющих государств на такие сигналы".

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