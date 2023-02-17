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В США дали ответ – поддерживают ли нанесение ударов по военным объектам России в Крыму

В Госдепе США прояснили позицию - поддерживают нанесение ударов по военным объектам России в Крыму

сегодня, 08:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Вашингтон считает, что Украина имеет полное право атаковать российские военные объекты во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд.

В США дали ответ – поддерживают ли нанесение ударов по военным объектам России в Крыму

Крым. Фото из открытых источников

"Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем", — отметила Виктория Нуланд.


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По ее словам, "это часть обеспечения крепкого сдерживания РФ".

"Украина не будет находиться в безопасности, если Крым, как минимум, не будет демилитаризирован", — добавила Нуланд.

Напомним, 16 февраля в Севастополе были слышны взрывы: оккупанты заявили о массовой "атаке беспилотников". По всему городу были сразу же перекрыты дороги.                                                                                                                      

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска начали свое наступление на востоке Украины, однако страны Запада ставят под сомнение возможности страны-агрессора накопить достаточное количество живой силы и ресурсов для достижения значительных успехов во время новой атаки. При этом РФ несет огромные потери, атакуя позиции ВСУ на Донбассе. О чем говорят решения российского военно-политического командования последнего времени? Что происходит на полях сражений и чего ожидать в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — россияне не могут достичь успеха на Донбассе: в ISW рассказали о следующем решении Кремля к годовщине вторжения.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dxA2ZD6bhcU
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