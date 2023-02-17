В США дали ответ – поддерживают ли нанесение ударов по военным объектам России в Крыму

Вашингтон считает, что Украина имеет полное право атаковать российские военные объекты во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд.

Крым. Фото из открытых источников

"Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем", — отметила Виктория Нуланд.

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По ее словам, "это часть обеспечения крепкого сдерживания РФ".

"Украина не будет находиться в безопасности, если Крым, как минимум, не будет демилитаризирован", — добавила Нуланд.

Напомним, 16 февраля в Севастополе были слышны взрывы: оккупанты заявили о массовой "атаке беспилотников". По всему городу были сразу же перекрыты дороги.

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