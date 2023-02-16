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В Севастополе слышны взрывы: оккупанты заявляют о массовой "атаке беспилотников"

Россияне заявляют, что сбили 2 БПЛА над морем

сегодня, 08:43
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупационные "власти" временно оккупированного Севастополя заявляют об "атаке беспилотников" и работе ПВО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

В Севастополе слышны взрывы: оккупанты заявляют о массовой "атаке беспилотников"

В Севастополе утром 16 февраля сработала система ПВО. Фото: из от крытых источников

"Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", — написал Михаил Развожаев.


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Также на фоне информации об "атаке дронов" оккупанты остановили движение пассажирских катеров и парома. В связи с этим на остановках города образовались огромные очереди.

Читайте также на портале "Комментарии" — что может привести к распаду России – есть ли уже предпосылки к этому. Эксперты детально разобрались в ситуации во время эксклюзивного интервью нашему изданию.                                                                                                                        

Также издание "Комментарии" сообщало — спустя почти год с начала широкомасштабного российского вторжения, страна-агрессор серьезно утратила вес на международной арене. И ближе к печальной годовщине ей обещают новые удары. Между тем, гражданам РФ всё еще легко получить шенгенскую визу в таких странах, как Венгрия, Италия и Греция. А российское лобби всё еще достаточно сильно во многих странах. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", где это выражается особенно ярко и к каким приемам прибегает Россия.

Ранее "Комментарии" писали – новое массированное наступление России обречено на провал: на Западе сделали оптимистическое заявление, намекнув, что Россия не успевает собрать ни силы, ни ресурсы.




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Источник: https://t.me/razvozhaev/2070
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