В Севастополе слышны взрывы: оккупанты заявляют о массовой "атаке беспилотников"

Российские оккупационные "власти" временно оккупированного Севастополя заявляют об "атаке беспилотников" и работе ПВО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

В Севастополе утром 16 февраля сработала система ПВО. Фото: из от крытых источников

"Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", — написал Михаил Развожаев.

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Также на фоне информации об "атаке дронов" оккупанты остановили движение пассажирских катеров и парома. В связи с этим на остановках города образовались огромные очереди.

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