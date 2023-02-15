Почему Россия все еще имеет вес на Западе – за счет чего российское лобби достаточно сильно

Спустя почти год с начала широкомасштабного российского вторжения, страна-агрессор серьезно утратила вес на международной арене. И ближе к печальной годовщине ей обещают новые удары. Между тем, гражданам РФ всё еще легко получить шенгенскую визу в таких странах, как Венгрия, Италия и Греция. А российское лобби всё еще достаточно сильно во многих странах. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", где это выражается особенно ярко и к каким приемам прибегает Россия.

Флаг России. Фото: Getty Images

Сейчас русскому лобби эффективно работать в США на сегодняшнюю Россию – полного изгоя и образец диктатуры – крайне сложно

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко рассказывает:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Увидел на днях анализ ISW по информационно-психологическим операциями (ИПСО) России в течение первого года войны в Украине. Вывод вполне ожидаемый: РФ восстановила способность к подобным кампаниям – как в поддержку своих конкретных стратегических целей, так и для смягчения последствий неудач на поле боя".

Эксперты ISW, отмечает эксперт, призвали Запад критически оценивать контекст российских информационных операций, адекватно относится к проявлениям пророссийского лоббизма, избегать взаимодействия с Москвой на основе ложной сути забрасываемых в общество нарративов.

"У меня сразу возникли вопросы: "Насколько после года войны пророссийское лобби продолжает эффективно "работать" в главном союзнике Украины – США? Какие видоизменения происходят в тактике тех, кто еще не так давно открыто призывал к партнерству с Кремлем и всячески старался минимизировать саму возможность любого обострения отношений с Путиным? Ситуацию на месте мне объяснил американский адвокат и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Юрий Ванетик, который считает, что "сейчас русское лобби в США себя переобразовует". Что имеется в виду? Сейчас русскому лобби эффективно работать в США на сегодняшнюю Россию – полного изгоя и образец диктатуры – крайне сложно. Те, кто отстаивает русские цели и русские политические позиции тогда, когда с Россией у всех цивилизованных стран портятся отношения, должны делать вид, что они – никакие не пророссийские, а хотят помочь исключительно Америке или Европе. То есть, они начинают делать акцент на чисто интересы США или Европы, а уже косвенно пытаются проталкивать российские идеи", – поясняет эксперт.

По его словам, такие люди должны делать вид, что их усилия – не прямо в интересах России, а в интересах США.

"Это – единственное, что сегодня может работать. Всё остальное уже не воспринимается. В США работает исключительно американский интерес. И именно поэтому многие из числа политиков, которые, так или иначе, продолжают смотреть в сторону Кремля, не говорят уже, мол, "Россия хорошая" и так далее, а заявляют, мол, "не в американских интересах тратить огромные деньги на войну в Европе" и тому подобное. Прямо оправдывать Россию или прямо популяризировать ее в США сейчас просто невозможно. И защищать даже "невинного русского" в США сейчас уже нереально, – отмечает Сергей Дойко, опираясь на комментарии Юрия Ванетика. – Только путем смещения акцентов на чисто американские интересы "русское лобби" сможет хоть как-то в будущем присутствовать в медиа или политикуме США. Иного варианта у русских просто нет и, очевидно, уже не будет. Они, по-видимому, неплохо усвоили третье правило Глеба Жеглова: "Как можно скорее найди в разговоре тему, которая человеку близка и интересна". Они нашли такую тему. Ибо, что может быть более близким для США, нежели интересы самих США? Вот Кремль и будет на этом пытаться играть".

Россия пытается продвигать свои тезисы через определенные общественные организации

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отмечает, что официальным лоббизмом, который регистрируется, Россия практически не пользуется.

"В основном она регистрировала такие активности только для "Газпрома". Если просмотреть соответствующие реестры в том же Евросоюзе, можно увидеть, через кого россияне это всё оплачивали. Но это лишь вершина айсберга. Такого рода регистрацию РФ проводит от силы на 2-5% от того, что на самом деле лоббирует", – подчеркивает эксперт.

По ее словам, в основном Кремль действует привычными для себя подковерными методами. Использует методы формирования общественного мнения, GR-инструменты.

"Во-первых, делается большая ставка на медиа-заказы. Это массово практикуется в Европе – в Австрии, в Германии. Происходит продвижение российских меседжей (прямого нарратива), а также удобной Москве аналитики. К примеру, медиа-проект, как немцам тяжело стало платить за газ. Вроде бы, не о РФ, но понятно, что в ее интересах. Некоторые австрийские издания прямо отказывали мне в сотрудничестве по вопросам Украины, – призналась Екатерина Одарченко. – И журналисты оттуда непублично поясняли, что ключевым клиентом того или иного медиа-холдинга является "Газпром". К сожалению, подобная практика не прекратилась до сих пор".

Второй метод, продолжает эксперт, это продвижение пророссийских тезисов через определенные общественные организации. В том числе в Европарламенте, в Еврокомиссии.

"Еще одним методом влияния является прямое или косвенное финансирование определенных политических сил. Чаще всего – это не прямые денежные вливания, которые можно отследить, а помощь в агитации через Интернет, через различные СМИ. Фактически речь тут о вмешательстве в выборы. Причем, практикуют такое россияне не только в Европе, но и в США. Нет сомнений, что определенные политики или партии получают деньги и напрямую – путем оффшорных счетов", – делится Екатерина Одарченко.

Кроме того, рассказывает она, ведется работа через медиа-агенства, пиар-агентства, лоббистские структуры вроде как под вывеской экологических инициатив или "движения за демократическую Россию" (с продвижением всё тех же кремлевских тезисов), путем издания разного рода соответствующих брошюр, книг, аналитических материалов.

"Китай, кстати, действует точно так же, вбрасывая те или иные тезисы в ракурсе баланса своих интересов, – отмечает политтехнолог. – В Штатах – меньше, в Европе – больше".

Читайте также на портале "Комментарии" — итоги Рамштайн-9: оправдались ли ожидания Украины.



