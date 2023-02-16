Новое наступление России обречено на провал: на Западе сделали заявление

В то время, как Россия начинает свое наступление на востоке Украины, Соединенные Штаты и страны-партнеры поставили под сомнение возможности РФ накопить достаточное количество живой силы и ресурсов для достижения значительных успехов во время новой атаки. Как передает портал "Комментарии", высокопоставленный американский военный чиновник заявил в интервью "CNN", что достижение каких-то успехов российской стороной во время нового наступления "более желаемо, чем реалистично".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что Россия накапливает войска на границе и на временно оккупированных территориях Украины. Некоторые из этих сил были привлечены во время мобилизации, которую в РФ объявляли в сентябре 2022 года. Однако, несмотря на увеличение количества вражеских войск, западные союзники не видят признаков достаточных изменений в способности этих сил проводить общевойсковые операции, необходимые для захвата и удержания новых территорий.

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"Маловероятно, что российские войска станут более организованными, а значит, маловероятно, что они будут особенно успешными, хотя они, похоже, готовы отправить больше войск в мясорубку", – объяснил британский чиновник.

В то же время американские военные считают, что оккупантам нужно время до мая, чтобы накопить достаточно сил для длительного наступления. При этом российское военно-политическое руководство хотело действовать быстрее. Вероятно, враг пошел в новое наступление раньше из-за политического давления со стороны Кремля.

И хотя украинские чиновники бьют тревогу из-за новых атак врага на востоке Украины, украинская сторона также имеет определенный скептицизм относительно возможностей российской армии в том виде, в котором она находится сейчас.

"Они накопили достаточно живой силы, чтобы захватить один или два небольших города на Донбассе, но это все. Это не впечатляет, по сравнению с ощущением паники, которое они пытались посеять в Украине", – рассказал изданию украинский дипломат.

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