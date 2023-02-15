В Пентагоне намекнули – ВСУ вскоре могут изменить ситуацию на фронте

Украинские защитники действительно имеют хорошие шансы перехватить инициативу на поле боя в войне с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина, которое приводит "The Guardian".

Ллойд Остин. Фото: GettyImages

"Я думаю, что у них будут хорошие шансы сделать достаточно существенные изменения на поле боя и перехватить инициативу", — говорится в сообщении.

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Остин добавил, что у Украины будет возможность использовать эту инициативу в будущем. Глава Пентагона добавил, что под каждую переданную систему вооружений от НАТО будут проводиться соответствующие учения.

"Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы предоставляем возможности, а не только платформу", — отметил глава оборонного ведомства США.

Стоит отметить, что союзники Украины уже заявили, что будут продолжать оказывать украинскому народу поддержку в борьбе со страной-агрессором. Союзники обещают помочь украинцам весной перейти в контрнаступление и переломить ситуация на войне.

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Также издание "Комментарии" сообщало - Украина допустит частных инвесторов к разработке месторождений титана, урана, ванадия, лития, титана и соли. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабмина. По его словам, 26 месторождений будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции. Это, отмечает глава Кабмина, создаст широкие возможности инвестору в реализации проекта, а государство получит свою долю, которая будет использована для развития экономики. Как относитесь к подобному решению? Какие есть возможности и риски? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



