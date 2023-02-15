Дипломатический и военный фронт: что ожидать от второй половины февраля

Не все договоренности, достигнутые во время "Рамштайна-9", прошедшего 14 февраля, можно озвучивать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения. Он также подчеркнул, что 54 страны-партнера приняли участие в "Рамштайне-9", а главные выводы – больше оружия, больше обучения для наших военных, больше поддержки. По словам президента, скорость принятия решений – важна, ибо она спасает жизни (а ситуация на Донбассе остается крайне сложной) и возвращает безопасность в Европу. Какие ожидания от битвы на всех фронтах (включая военные и дипломатические) во второй половине февраля? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Есть вероятность, что вторая половина февраля станет разворачиванием нового российского наступления или попыток украинского контрнаступления

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник рассуждает так:

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"На вторую половину февраля приходится грустная годовщина – год с начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Скорее всего, главным фронтом в этот период может стать политико-дипломатический. Ожидаем заседания СНБО ООН, Генассамблеи ООН. Последняя может поддержать украинские резолюции, осуждающие Россию и, возможно, запускающие процедуру международного трибунала, поддерживающие мирный план президента Украины Владимира Зеленского. В общем – ожидаем максимального обострения дипломатического противостояния ".

Эксперт не думает, что РФ решится устроить вторую волну массированного наступления аккурат под 24 февраля. Но есть вероятность, что вторая половина февраля станет разворачиванием нового российского наступления или попыток украинского контрнаступления.

"Впрочем, учитывая обостренное внимание к Украине со стороны мира, понимание сторонами войны, что что-то "под датное" может произойти – вряд ли следует ожидать именно в это время неких переломных действий, попыток выиграть войну неким одним разящим ударом. Более вероятно, что основные события будут разворачиваться уже весной-летом, – считает Руслан Бортник. – Зима же завершится обострившимися локальными боями на очень длинной линии фронта ".

В этот период, по мнению директора УИП, возрастает роль разного рода провокаций. В том числе с использованием химических, радиоактивных материалов. Есть риск, что российская агрессия может перекинуться на Молдову, что может "вспыхнуть" в Беларуси, на Ближнем Востоке.

"Без малого год полномасштабной войны продемонстрировал, что РФ не удалось достигнуть намеченных Кремлем целей. Как и то, что страна-агрессор не отказалась от своих имперских, захватнических планов. В свою очередь, Украина требует безоговорочной капитуляции России. Такое абсолютное несовпадение позиций будет подталкивать стороны войны к поиску новых инструментов давления, к поиску уязвимых мест противника, – предупреждает Руслан Бортник. – Приводя к масштабированию (технологическому, политическому, дипломатическому, информационному, военному) самого конфликта".

Запад един как никогда в поддержке Украины

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что сейчас все замерли в ожидании широко анонсированного российского наступления.

"Оно может начаться в любой момент, кто-то говорит, что оно уже идёт. Но понятно, что всё складывается не в пользу России", – считает политолог.

По ее словам, тому есть ряд подтверждений.

Во-первых, нет даже намеков на переговоры Украины и РФ, особенно на фоне ультиматумов, которые транслируются из Кремля. Коллективный Запад, акцентирует Анна Малкина, един как никогда в поддержке Украины, которая выражается не только в глубочайшей озабоченности, но и в значительных объёмах поставляемого наступательного вооружения. Это означает, что на международном уровне принято решение добить путинский режим, а не усмирить его. И для достижения поставленной цели есть силы, возможности и, что самое главное, политическая воля, уверена эксперт.

Во-вторых, продолжает она, недавний разгром российских морпехов под Угледаром показал, что Минобороны РФ не особо озабочено изменением тактики и стратегии ведения боевых действий.

"Разве, что в обозримом будущем мы сможем посмотреть не только на горящие танки, но и на горящие самолеты, которые Россия, согласно данным разведки, стягивает на границу для усиления своих позиций в готовящемся наступлении", – прогнозирует политолог.

В-третьих, отмечает она, несмотря на все усилия Путина, ему так и не удалось втянуть в войну Беларусь, которая могла бы оттянуть силы ВСУ на другой фронт. Конечно, эта угроза существует, акцентирует Анна Малкина, ее нельзя недооценивать, однако пока что она существует в форме информационно-психологической войны, а не реальной.

"В-четвёртых, – заключает политолог, – Россию начали настигать последствия западных санкций. Имея большой "запас хода", страна-агрессор весь прошлый год бросала огромные материальные и людские ресурсы в топку войны в надежде склонить Украину к переговорам на своих условиях. Однако провалы на поле боя и на дипломатическом фронте дали свои результаты. Закончить войну не удалось, а дефицит российского бюджета в январе 2023 года составил 1,8 триллиона рублей. Эта цифра еще не является показателем краха российской экономики, однако важна сама тенденция, которая не несет ничего оптимистического РФ в ближайшей перспективе".

Несмотря на всё вышеперечисленное, у нас тоже нет поводов для ликования, считает Анна Малкина. Ведь нет понимания, как и когда может закончится война. Потому что даже выход ВСУ на границы 1991 года не станет ее окончанием при сохранении путинского режима. И пока что это – одна из самых сложных проблем, которую ещё предстоит решать, констатирует политолог.

Каждый член НАТО, каждая демократическая, цивилизованная страна уже осознала – война в Украине, нападение на нас РФ – это и их война

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль считает, что на дальнейшую ситуацию во многом повлияют итоги "Рамштайна-9", которые она оценивает, как положительные.

"Италия и Франция огласили, что будут передавать Украине современные средства ПВО, Франция и Австралия будут производить необходимые нам боеприпасы (калибр 155-мм), Норвегия выделила 7 млрд долл на разные формы поддержки. Вопрос по истребителям (включая американские F-16) пока остается открытым, тут еще нашей дипломатии предстоит поработать. И хоть девятая встреча предполагалась как имеющая авиационный оттенок, тема лишь обсуждается, без принятия конкретных решений. Однако нам уже передают тяжелую бронетехнику и американцы, и европейцы. Речь о танках, БМП, ракетно-зенитных комплексах", – подчеркивает Катерина Коваль.

Нет сомнений, уверяет она, что именно Украина становится флагманом новой системы безопасности.

"Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что оборонпром стран-участниц будет набирать обороты, что станет уделяться больше внимания защите критической инфраструктуры, подводной инфраструктуры. И каждый член НАТО, каждая демократическая, цивилизованная страна уже осознала – война в Украине, нападение на нас РФ – это и их война, и нападение на них. Соответственно, нас будут максимально укреплять. И плоды этого мы вскоре увидим на поле боя, – прогнозирует эксперт. – В том числе во второй февраля. А дальше – больше...".

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