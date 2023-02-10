Наступление на Донбассе: какую тактику выбрала РФ – почему задача путина будет провалена

Россияне уже начали массированное наступление на Донбассе. Цель-минимум – всё та же, что уже неоднократно ставил диктатор Путин – захват Луганской и Донецкой областей в их админграницах. О чем говорит происходящее на фронте? Какие факторы могут кардинально изменить ситуацию в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Переломить крайне сложную для нас ситуацию на фронте, который страна-агрессор насытила людьми, возможно, благодаря трем составляющим

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Сергей Магера не уверен, что сейчас можно говорить о начале полномасштабного наступления на Украину, о котором предупреждали разведсообщества и западная пресса.

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"На мой взгляд, это еще не та ситуация. Как не совсем верно говорить и о том, что Путин сосредоточить усилия на захвате исключительно Донецкой и Луганской областей. Ему явно нужны и Запорожская, и Херсонская, а, возможно, не только они. Цели у агрессора далекоидущие, учитывая риторику, которую развернули пропагандисты РФ, в том числе по отношению к странам НАТО — Польше, государствам Балтии", – отмечает нардеп.

По его мнению, переломить крайне сложную для нас ситуацию на фронте, который страна-агрессор насытила людьми, имея для этого огромные резервы, возможно, благодаря трем составляющим. А именно – получением ВСУ дальнобойного высокоточного вооружения, как можно большего числа тяжелой бронетехники (современных танков), а также боевой авиации, которой у нас крайне мало, а западной и вовсе нет.

Реалии войны таковы, что у каждой из сторон есть свои стратегические и оперативные планы

Политолог, боец 112 бригады Сил ТрО ВСУ Максим Степаненко поясняет:

"Всё указывает на то, что русня попытается использовать ближайшее время, чтобы достичь как можно больше военных результатов. Цель агрессора – развить успех до момента, пока Украина начнет массово получать новые партии западного оружия (танки, БМП, БТР, дальнобойная артиллерия и так далее). Всё необходимое мы, скорее всего, получим во второй половине весны, а то и к лету. Вот оккупанты и спешат. Кроме того, сейчас благоприятные погодные условия для наступления. Держатся морозы, земля твердая, наступать – удобно, в том числе гусеничной технике. Это не весенняя или осенняя распутица".

По мнению эксперта, Кремль явно рассчитывает занять новые рубежи, включая Бахмут, трассу Кременная-Сватово, еще что-то, если получится. При этом различными атаками (в том числе информационными) пытается растянуть наши боеспособные силы.

"Похоже, "вагнеровцы" уже закончились, в бой пошли элитные части вооруженных сил РФ. В том числе десантура, боеспособность которой гораздо превышает предыдущую пригожинскую "армию отбросов". Тем важнее украинцам поддерживать армию кто чем может. Предполагаю, что, нахапав, сколько получится, русня будет готовить оборонительные рубежи для сдерживания нашего контрнаступления. Период выбран так, чтобы успеть занять позиции до весенней слякоти, которая не позволит нам быстро наступать, даже, если будем иметь достаточное количество военной техники", – отмечает Максим Степаненко.

Реалии войны таковы, продолжает он, что у каждой из сторон есть свои стратегические и оперативные планы. Но насколько они реализуются – зависит от массы факторов. В том числе от результата боев на определенных локациях.

Это отличный шаг, – считает эксперт. – Надеемся, у верховного главнокомандующего получится убедить западных партнеров как можно быстрее передавать не только необходимое наземное вооружение, но и авиацию. Кстати, танки, которые мы получим, это в основном Леопард-1. Хоть это и пушка 105 мм калибра, в отличие от 120-мм Леопарда-2, но скорострельность, нарезной ствол делают и более старую модель отличным унитожителем брони и живой силы противника". "Верим, что наши воины смогут срывать все планы противника, удерживая позиции. И дождутся поступления военной помощи от западных партнеров. Президент Зеленский уже не онлайн, а вживую убеждает европейцев на их территории помогать нам больше и быстрее

Выполнение поставленной путиным задачи перед переформатированным военным командованием "весь Донбасс до конца марта" нереально

Судя по характеру сообщений с восточного фронта, Генштаб ВС РФ решил... не спешить. Так считает политический эксперт Светлана Кушнир.

"Соотношение Сил Обороны Украины и сил оккупационной армии дает главкому последней Валерию Герасимову и его подручному Сергею Суровикину возможность продолжать методично-медленное наступление. Тактика ведения боевых действий сейчас никак к контратаке ВСУ не способствует. Российский генералитет сделал выводы из летней кампании и потому нынешний театр боевых действий – это позиционная война. И тут на первый план выходит обеспечение боекомплектами, тяжелая артиллерия и авиаподдержка нашей обороны", – поясняет эксперт.

По ее словам, из-за массированной информатаки пиарщиками главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, некоторые решили, что захват россиянами Соледара – это уже чуть ли не сдача нами всего Донбасса.

"Нет, и еще раз нет! Соледар стал тренировочной площадкой, на которой россияне "откатали" схему ведения войны. Лобовые столкновения штурмовиков-"вагнеровцев" сковывают части украинских защитников, огневые валы призваны не дать возможности переброски частей бригад ВСУ. А в это время регуляры росармии делают попытки захода с флангов, чтобы взять в клещи населенные пункты, которые находятся под контролем украинских военных, – отмечает Светлана Кушнир. – Наши защитники этот маневр изучили. Именно потому и Бахмут, и Авдеевка, и Горловское направления стали для оккупантов непреодолимыми преградами. Украинские военные своим активным сопротивлением и оборонными маневрами восхищают не только генералов армий мира в целом и НАТО в частности. Даже российские полковники и генералы вынуждены признать выучку, смекалку, военную ловкость и эффективность украинских солдат и командиров".

Так что, продолжает эксперт, выполнение поставленной путиным задачи перед переформатированным военным командованием "весь Донбасс до конца марта" даже при гнусной тактике врага "перемалывать" украинские боевые соединения, вероятно, нереально.

"Почему то про нашу эффективную оборону и очень жесткую "ответку", неприятную с оглядкой на близость к Донецку той же Авдеевки, рупоры путинского режима молчат. Все понимают, что эту скалу, преграду россиянам не получается пройти именно из-за системной подготовки ряда линий украинской обороны. Потому наша задача сейчас – оборона, оборона и ещё раз оборона. Которая невозможна без западной военной техники и поддержки боеприпасами, – акцентирует Светлана Кушнир. – В ближайшее время мы должны запастись терпением и рассчитывать как на выучку ВСУ, так и на удачу: в позиционной войне главное – ресурсы и ожидание стратегического момента усталости и слабости противника, чтобы использовать его для массированной контратаки. Таковы наши перспективы. Мы на своей земле, нам необходима только победа и очищение захваченных территорий. Никак иначе".

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