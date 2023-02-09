Россия пошла в наступление: Что известно о ситуации на фронте

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Моесеенко Валентина
Американский Институт изучения войны сообщил 9 февраля, что Россия начала крупную наступательную операцию в Луганской области, пишут "Комментарии". Однако ситуация не выглядит столь однозначной.
Наступление России началось
По данным военных аналитиков, российские штурмы значительно усилились за последнюю неделю – особенно вдоль границы Харьковской и Луганской областей – северо-западнее Сватового возле Купянска – и западнее Кременной. Институт подтвердил частичный успех оккупантов в районе Двухлетнего к северо-западу от Сватового. Это стало возможным благодаря привлечению по меньшей мере трех крупных российских дивизий в этом секторе — однако пока ВСУ не дают оккупантам возможности добиться больших успехов.
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Говорят, что российский Генштаб пока не привлек к операции на Лиманском направлении части 2-й мотострелковой дивизии, которая раньше проходила обучение в Беларуси – а значит, штурмы будут только усиливаться.
Тем временем начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай утром сообщил, что темпы атак оккупантов в районе Кременной существенно увеличились . Рашисты пытаются "продавить" оборону ВСУ на Кременском направлении. Однако существенного успеха не имеют.
Глава Донбасса Павел Кириленко информируя об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 9 февраля, сообщил, что около полуночи россияне обстреляли из артиллерии относительно отдаленную от фронта Гродовскую общину. Под обстрел попали и окрестности Краматорска – повреждена территория предприятия. На Волновахском, Лисичанском и Горловском направлениях зафиксированы ракетные удары. На Донецком направлении тоже продолжаются обстрелы.
В Харьковской области в последние дни атаки рашистов не прекращаются. Сегодня в течение дня враг активно обстреливает из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты области, расположенные недалеко от линии столкновения.
Несколько дней назад советник Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк "выписал" свой рецепт реакций на разнообразную информацию о наступлении армии РФ:
- не реагируем на гибридные проявления россиян;
- помним, что Украина все видит, контролирует, готовит ответы;
- не играем в игру россиян о "большом наступлении, которого надо бояться";
- РФ потеряла свою армию, а сейчас пытается доиграть мобилизованным резервом;
- не втягиваемся в разрушительные внутренние "войны". Всех воров сами догоним.
Читайте на портале "Комментарии" — пугалки и реальность : С какими силами и техникой Россия собирается наступать.
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