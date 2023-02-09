Россия пошла в наступление: Что известно о ситуации на фронте

Американский Институт изучения войны сообщил 9 февраля, что Россия начала крупную наступательную операцию в Луганской области, пишут "Комментарии". Однако ситуация не выглядит столь однозначной.



Наступление России началось

По данным военных аналитиков, российские штурмы значительно усилились за последнюю неделю – особенно вдоль границы Харьковской и Луганской областей – северо-западнее Сватового возле Купянска – и западнее Кременной. Институт подтвердил частичный успех оккупантов в районе Двухлетнего к северо-западу от Сватового. Это стало возможным благодаря привлечению по меньшей мере трех крупных российских дивизий в этом секторе — однако пока ВСУ не дают оккупантам возможности добиться больших успехов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Говорят, что российский Генштаб пока не привлек к операции на Лиманском направлении части 2-й мотострелковой дивизии, которая раньше проходила обучение в Беларуси – а значит, штурмы будут только усиливаться.

Тем временем начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай утром сообщил, что темпы атак оккупантов в районе Кременной существенно увеличились . Рашисты пытаются "продавить" оборону ВСУ на Кременском направлении. Однако существенного успеха не имеют.

"Оккупанты круглосуточно продолжают обстреливать наши деоккупированные села: Невское, Макеевка и Новоселовское – уничтожаются до фундаментов , – говорит Гайдай. – Делать же окончательные выводы по Диброву – преждевременно ".

Глава Донбасса Павел Кириленко информируя об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 9 февраля, сообщил, что около полуночи россияне обстреляли из артиллерии относительно отдаленную от фронта Гродовскую общину. Под обстрел попали и окрестности Краматорска – повреждена территория предприятия. На Волновахском, Лисичанском и Горловском направлениях зафиксированы ракетные удары. На Донецком направлении тоже продолжаются обстрелы.

В Харьковской области в последние дни атаки рашистов не прекращаются. Сегодня в течение дня враг активно обстреливает из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты области, расположенные недалеко от линии столкновения.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Наши защитники надежно удерживают позиции и дают отпор врагу. Верим в ВСУ и продолжаем работать на Победу", – комментирует ситуацию начальник ОВА Олег Синегубов.

Несколько дней назад советник Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк "выписал" свой рецепт реакций на разнообразную информацию о наступлении армии РФ:

- не реагируем на гибридные проявления россиян;

- помним, что Украина все видит, контролирует, готовит ответы;

- не играем в игру россиян о "большом наступлении, которого надо бояться";

- РФ потеряла свою армию, а сейчас пытается доиграть мобилизованным резервом;

- не втягиваемся в разрушительные внутренние "войны". Всех воров сами догоним.

Читайте на портале "Комментарии" — пугалки и реальность : С какими силами и техникой Россия собирается наступать.