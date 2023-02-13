Почему Россия стремиться дестабилизировать ситуацию в Молдове – что это значит для Украины

РФ планирует диверсии в Молдове, чтобы привести к власти марионеточное правительство и использовать страну в войне против Украины. Об этом заявила президент страны Майя Санду, подтвердив данные, о которых ранее сообщал украинский лидер Владимир Зеленский. Что сейчас происходит в Молдове? Как события могут развиваться дальше? Что это значит для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Молдова. Фото: из открытых источников

Молдова могла бы стать спасительным ключиком для РФ, ведущей неэффективные военные действия в Украине

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Есть мнение, что тревожная активность вокруг Молдовы связана с попыткой сдвинуть с мертвой точки урегулирования статуса непризнанного Приднестровья. Республика ожидает подписи президента Санду на революционном "антисепаратистском" законе, который позволит привлечь к ответственности всё руководство Приднестровья (в этом законе впервые в национальном законодательстве появляется терминология "сепаратизм"). Для упреждения этого сценария Кремль готовил серию дестабилизирующих политических мероприятий, имеющих цель смещение Санду и приведения к власти лояльных персон. В Москве понимают, что только политическими мероприятиями способны пресечь попытку Кишинева дать старт политике восстановления территориальной целостности, нарушенной войной в 1992 году".

К тому же, продолжает эксперт, Кремль руководствуется логикой достижения хотя бы каких-то видимых политических успехов и побед в контексте неуспешной для него захватнической войны с Украиной. И в Республике Молдове для этого созданы благоприятные предпосылки.

"Во-первых, с осени в стране продолжаются искусственные и управляемые протесты, организованные пророссийскими силами – Партией коммунистов, партией "Шор", "Движением за народ" и другими. Во-вторых, в стране существует критическая масса сторонников РФ, а большинство молдаван напуганы войной России с Украиной, что автоматически делает любые резкие политические шаги Санду потенциально слабопопулярными и взрывоопасными. В-третьих, наличие таких автономных анклавов как Гагаузия, ориентирующейся ранее на Кремль, создает благодатную почву для политических мероприятия РФ на местном уровне. В-четвертых, радикальные политические события и организация массовых беспорядков не раз сопровождали историю современной Молдовы. Стоит вспомнить ситуацию, когда протестующие в 2016 году ворвались в парламент. Слабость и правоохранительных органов и регулярной армии создает крутой соблазн для российских спецслужб для повторения подобных действий, используя завезенный и местный ресурс", – поясняет Олег Постернак.

Он уверен, что со стороны Санду и нового правительства потребуется оперативное и срочное сосредоточение на вопросах государственной безопасности.

"Украина заинтересована в сохранении легитимной власти в Республике Молдова не только из соображений дружеского и стратегического характера, – подчеркивает эксперт. – Победа пророссийских сил автоматически приведет к краху евроинтеграционного проекта Молдовы и расширит потенциальную военную угрозу для южного и центральных регионов Украины со стороны гибридных пророссийских вооруженных формирований, которые там могли бы появиться в результате безукоризненного выполнения новым молдовским руководством требований России. Молдова могла бы стать спасительным ключиком для РФ, ведущей неэффективные военные действия в Украине, удобным плацдармом для попытки решения проблемы захвата Одесской и Николаевской области, создания уязвимости для Винницкой области. Стать этапом в действиях, направленных на повторение попытки заполучить вожделенный Киев. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы и эти кремлевские планы пошли прахом".

Как Молдова, так и Грузия помогать нам в военном смысле не станут, но попытаются присоединиться при дележке победного "пирога"

По словам политолога, эксперта Аналитической группы "Левиафан" Николая Мельника, он еще около месяца назад отмечал, что у РФ в отношении Молдовы, если она хочет сохранить там влияние, остается единственный путь – дестабилизация ситуации с помощью пророссийской партии "Шор".

"Это не просто пророссийская, но и консервативная сила. Она делает акценты на необходимости дружить с РФ, абстрагироваться от геополитической ситуации (мол, Запад втягивает нас в войну), не педалировать вопрос Приднестровья (тем самым подыгрывая Кремлю). Жители Республики Молдова, действительно, очень боятся войны. Поэтому "Шор" играет на этом – и имеет довольно мощную поддержку", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что президент Майя Санду это прекрасно понимает. Возможно, именно с этим связаны перестановки в правительстве, а также то, что к власти приходят силовики.

"Ставка на то, что они смогут успокоить ситуацию, не дать раздуваемым "Шор" уличным акциям вылиться во что-то большее. Плюс – сумеют уничтожить ячейки вражеских спецслужб, а также теневое управление партией "Шор". Фактически – агентуру Кремля, которая окопалась в Кишиневе", – поясняет Николай Мельник.

В то же время, продолжает он, даже если в Молдове начнется агрессивная борьба с агентами Кремля всех мастей, это вряд ли подтолкнет официальный Кишинев помогать Украине больше, чем он помогает сейчас. И уж точно не подтолкнет власти Молдовы к силовому решению вопроса с Приднестровьем.

"Похоже на то, что Молдова, как и Грузия, считает, что вопрос непризнанных республик должен быть решен за счет победы Украине в войне с РФ. То есть, помогать нам в военном смысле эти две страны, сами потерявшие часть территорий из-за действий РФ, не станут. Но при дележке победного "пирога" попытаются максимально поучаствовать в этом процессе, – прогнозирует политолог. – При этом, Украине выгодно, чтобы прозападный политик Майя Санду оставалась в Молдове при власти. Ведь проще иметь в соперниках лишь т.н. Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), подконтрольную РФ, чем всю Молдову".

Читайте также на портале "Комментарии" — в чем опасность заявления Кулебы об ударах по РФ – чего боится враг на дипломатическом фронте.