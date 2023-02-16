Как проходит российское наступление – сколько еще оккупантов Путин готов бросить на фронт

Россия начала свое наступление на востоке Украины, однако страны Запада ставят под сомнение возможности страны-агрессора накопить достаточное количество живой силы и ресурсов для достижения значительных успехов во время новой атаки. При этом РФ несет огромные потери, атакуя позиции ВСУ на Донбассе. О чем говорят решения российского военно-политического командования последнего времени? Что происходит на полях сражений и чего ожидать в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Задачи нашей стратегической оборонительной операции заключается в том, чтобы сперва остановить продвижение противника, а потом обескровить его

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказывает:

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"К концу прошлого года – началу этого противник собрал резервы. И приблизительно с конца января начал наступление тактического уровня. Сначала на четырех направлениях (прежде всего, на Донбассе), потом добавилось пятое – Купянское (Харьковская область). Это говорит о том, что завершается введение в действие частично мобилизованных (300 тысяч), а также технику, причем, не только старые танки Т-34, Т-55, но и более новые модели. В районе Лимана, Угледара, Кременной мы видим и новые средства тяжелого вооружения, как те же танки Т-90, боевые машины поддержки танков "Терминатор", успешно уничтожаемые нашими Силами обороны".

По словам эксперта, на указанных направлениях, а также в районе Бахмута, Марьинки, Авдеевки идут ожесточенные бои.

"Герасимов как командующий группировкой российских войск в Украине имеет политическую задачу захватить Донбасс. Правда, сроки то и дело смещаются. Сперва противник намеревался это сделать к началу весны, теперь в РФ говорят о конце марта. Даже в пропагандисткой машине сместились акценты. Потому что намерения врага разбиваются о стойкость защитников Украины. Но идут тяжелые бои тактического уровня на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. В последнее время произошла активизация в Запорожской области – Васильевка, Орехово. Это говорит о том, что сил для атак тактического уровня противник накопил. И кое-где осуществил определенное продвижение", – подчеркивает Игорь Романенко.

Он акцентирует, что одной из самых горячих точек остается Бахмут. Существенных подвижек внутри города у противника нет. Однако ему удалось захватить Соледар, Красную Гору, зайти на северные околицы Бахмута.

"Раз не получается в лоб, пытаются охватывать, перерезать наши пути снабжения. По Бахмуту это – на Славянск и Константиновку. Нам удалось отодвинуть россиян от трассы в сторону Константиновки и Часов Яра. Но они имеют возможность наносить удары по этим дорогам. В сложных условиях, но логистические поставки осуществляются", – поясняет генерал.

На Западе, продолжает он, есть разные мнения, в том числе, периодически звучали призывы оставить Бахмут. А потом их же структуры, в том числе американский Институт изучения войны, поясняли, что сейчас на Донбассе, в том числе в районе Бахмута, "перемалывается" огромное количество сил и средств россиян. То есть, в этом есть смысл.

"А задачи нашей стратегической оборонительной операции, второй этап которой сейчас происходит на востоке и юге, заключается в том, чтобы сперва остановить продвижение противника, а потом обескровить его, вынудить перейти к обороне, после чего (при наличии резервов) проводить свои контрнаступательные действия по деоккупации украинских территорий, – напоминает эксперт. – То, как это осуществляется, мы видим не только на примере Бахмута, но и в том же Угледаре. Россияне, не сумев пробиться в лоб, попытались действовать охватами. В результате чего их якобы элитные бригады морской пехоты (155-я и 40-я) понесли большие потери. Причем 155-я бригада уже в третий раз меняет состав, там собственно от пехотинцев мало что осталось. Заводятся частично мобилизованные. Россияне потеряли много техники – десятки единиц в районе Угледара и Марьинки".

Но ожесточенные бои продолжаются, подчеркивает Игорь Романенко. С оперативной точки зрения планы противника понятны, уверят он. Россияне хотят захватить Угледар или Бахмут, после чего сходящимися "стрелами" замкнуть нашу группировку на Донбассе.

Имеется еще немалый запас танков. Понятно, что немалая часть информации, вбрасываемая в общий доступ, имеет пропагандистские цели. Но надо быть готовым к усилению атак противника (политическую задачу захвата Донецкой и Луганской областей в их админграницах Путин не отменял). При этом, стараясь максимально удержать позиции, готовить свои резервы, – поясняет генерал. – Нам важно дождаться поступления вооружения и техники, которое нам пообещали зарубежные партнеры . Идет активная подготовка наших военнослужащих на западных танках, на БМП, на средствах ПВО. Но надо время, чтобы это всё освоить и эффективно заводить в Украину. Не отдельными расчетами и подразделениями, а сразу в составе бригад. Как, похоже, и планируется". "В начале полномасштабной войны противник уже пытался применять такого рода охваты, но ничего у него не вышло. Думаю, не выйдет и сейчас. Однако важно понимать, что противник готовит стратегический резерв. Только по личному составу это 150-200 тысяч. Звучали определенные заявления о сотнях единиц авиатехники – самолетов, вертолетов, якобы сосредоточенных у наших границ

На фронте сейчас около 150 тысяч, а также приблизительно столько же вот-вот готовы туда направиться

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поясняет:

"Происходящее сейчас подтверждает то, о чём предупреждало военно-политическое руководство Украины. А именно – Россия накопила определенные резервы, а потому достаточно скоро попытается их использовать в деле. Соответственно, нам следует ожидать непростых недель или пары месяцев".

С точки зрения количества – у РФ есть незадействованные резервы в размере, как минимум, равном кулаку, с которым она вторглась в Украину около года назад (150-160 тысяч), отмечает эксперт.

Он напоминает, что украинский Генштаб сообщил сегодня, что потери агрессора составили уже более 140 тысяч человек. В сентябре, когда Путин объявил мобилизацию, потери составляли около 90 тысяч.

"То есть – еще 50 тысяч россияне потеряли с того времени. В начале осени на фронте находилось около 150-160 тысяч военнослужащих РФ. Отнимаем 50 тысяч безвозвратных потерь, а также около 100 тысяч санитарных, не вернувшихся на фронт. Прибавляем приблизительно 137 тысяч сухопутных войск, которые были сформированы еще до объявления мобилизации, согласно указу об увеличении армии. Плюс – примерно 300 тысяч мобилизованных с сентября, а также около 50 тысяч "вагнеровцев". В результате получаем цифру намного большую, чем была на момент вторжения в феврале 2022-го. То есть, на фронте сейчас около 150 тысяч, а также приблизительно столько же вот-вот готовы туда направиться (прошли учения, начинают концентрацию). Есть ли смысл их просто кормить, чтобы они сидели "в полях"? То есть, вся эта сила, вся группировка в обозримом будущем пойдет в бой", – констатирует Игорь Тышкевич.

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