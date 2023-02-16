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Битва за небо: эксперты объяснили, почему союзники не дают Украине истребители

Украина стремится получить западные истребители, однако союзники настаивают, что сейчас необходимо предоставить системы ПВО и другую военную технику для защиты украинских территорий. Эксперты объяснили, почему это верная тактика.

сегодня, 11:45
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Автор:

Slava Kot

Российская армия сосредоточила около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной. При этом на данный момент авиация агрессора работает только по переднему краю, вглубь же территории, которая находится под контролем украинского правительства, оккупанты не залетаютВ свою очередь, попытки Украины убедить зарубежных партнеров в необходимости предоставления нам авиации – пока безуспешны. Нам обещают лишь больше средств ПВО. Что происходит с битвой за небо (и не только) и чего ожидать в обозримом будущем?

Битва за небо: эксперты объяснили, почему союзники не дают Украине истребители

Американский истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков подчеркивает, что современная война, которую ведет Украина, – сетецентричная, с многосферными операциями. Это, по словам эксперта, подразумевает ведение боевых действий на суше, в воздухе, в море, в киберпространстве (цифровом) и в космосе.


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"Ожесточенная битва идет в киберпространстве, в космическом (разведка, спутниковая связь и так далее). Чуть затихло всё на морском театре военных действий. На сухопутном продолжается эскалация. На воздушном происходит подготовка к эскалации, – поясняет эксперт. – Суть в том, что наземная операция, согласно законам военного искусства, без эффективного воздушного прикрытия потерпит крах. Поэтом РФ сосредоточила большое количество ударной авиации у границы с Украиной, а также на временно оккупированных территориях. Чтобы прикрывать наземные операции".

По мнению Олега Старикова, маловероятно, что противник пойдет в новое широкомасштабное наступление. РФ, отмечает он, ведет сейчас так называемую "медленную войну", "поджигая" локальные участки всего фронта длиной около 800 км. И создавая напряжение на украино-белорусской границе (более тысячи км), где фактически идет "холодная война", сковывающая наши резервы (15-20 тысяч), не давая перебросить их на восточный фронт.

"Активно использовать воздушную компоненту, в которой она значительно превосходит Украину, страна-агрессор сейчас не может. Западные партнеры предоставили и передают нам достаточно средств ПВО тактического и оперативного звена. Речь о Stinger (американский переносной зенитно-ракетный комплекс), "Gepard" (немецкая зенитная самоходная установка), зенитно-ракетных комплексах Patriot, IRIS-Т, SAMP/T Mamba. У нас остались свои ЗРК "Стрела", "Оса" и так далее. К сожалению, пока мы не можем сбивать ракеты, летящие по баллистической траектории. Тогда могли бы говорить о том, что у нас есть и стратегическая система ПВО. Но даже та, что имеем (тактического и оперативного звена) дает возможность сбивать беспилотники, крылатые ракеты, а также ракеты, летящие по аэродинамической траектории. Естественно, с помощью развединформации, которую нам предоставляют зарубежные партнеры в режиме онлайн", – уточняет эксперт. – Взлетел российский самолет – это отображается на спутниках, информация поступает в наш Генштаб, идет команда войскам ПВО, мы принимаем соответствующие меры. И россияне просто бояться залетать на контролируемую ВСУ территорию, потому что будет большой процент уничтожения. Лишь на переднем крае они позволяют себе такие вылазки, и то опасаясь углубляться, чтобы не попасть под "раздачу" украинских систем ПВО".

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран рассуждает так:

"Если мы говорим о современной войне, то это определенная триада. Нужно иметь преимущество в небе, на земле, на воде. На земле у нас всё более-менее, на воде сейчас затишье, с авиацией у нас проблемы. Но при этом следует понимать, что если мы просим современный американский истребитель F-16 – нам его вряд ли дадут в обозримом будущем. Это очень дорогой самолет, час полета на котором обходится более 70 тысяч долларов. И тут нужна не только соответствующая подготовка, но и соответствующая инфраструктура. Потому союзники нам поясняют – современную авиацию вы получите, но позже. Сейчас это просто невозможно".

О необходимости получения самолетов, безусловно, следует говорить, уверен эксперт. Понимая, что это – долгая история, что быстро мы их не получим. Зато, отмечает он, мы получаем и еще получим в скором времени вооружение, которое позволит решать другие актуальные проблемы

"Первая – вражеская авиация, которая сконцентрирована не только у наших границ, но и у линии фронта. Однако она не совершает массовые налеты не потому, что не хочет, а потому что не может. У нас, благодаря помощи союзников, значительно окрепла система ПВО. И в сводках Генштаба практические каждый день – данные о сбитых самолетах или вертолетах противника. И партнеры правы, когда решают предоставлять нам сейчас больше систем ПВО (что позволяет сбивать российские ракеты, самолеты, дроны), а не авиацию. Вторая тема – всё, что нам необходимо для ведения сухопутных боев. Россия мобилизовала сотни тысяч человек. В этом году явно продолжит этот процесс, бросая всю эту живую силу против Украины. И чтобы этот вал остановить нам нужны не самолеты, а минометы, пулеметы, артиллерия. Всё, с помощью чего можно остановить вражескую пехоту", – поясняет Виктор Таран.

Он обращает внимание, что мы выкашиваем огромное количество солдат противника, у нас техника порой не справляется, а людей российское командование традиционно не жалеет.

"Соответственно, – продолжает эксперт, – чтобы остановить этот вал нам нужно вооружение, которое усилит нашу пехоту и моторизированные бригады. С механизированными (где танки и тому подобное) – всё в порядке, идет активное формирование новых подразделений. А вот пехота и моторизированные бригады нужно усиливать, чтобы они могли сдержать массированные атаки противника. А авиация у нас будет. Просто позже. Пока же нужно решать другие задачи".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ нанесли мощный удар: впервые уничтожили российскую систему РЭБ "Палантин".

Также "Комментарии" писали об истребителях США, которые вблизи Аляски перехватили российские бомбардировщики.



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Источник: https://comments.ua/
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