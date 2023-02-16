Битва за небо: эксперты объяснили, почему союзники не дают Украине истребители

Российская армия сосредоточила около 400
самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной. При этом на данный момент авиация агрессора
работает только по переднему краю, вглубь же территории, которая находится под
контролем украинского правительства, оккупанты не залетают. В свою очередь, попытки Украины убедить
зарубежных партнеров в необходимости предоставления нам авиации – пока
безуспешны. Нам обещают лишь больше средств ПВО. Что происходит с битвой за небо (и не только)
и чего ожидать в обозримом будущем?
Американский истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам сектора обороны и
безопасности Олег Стариков подчеркивает, что современная война, которую ведет
Украина, – сетецентричная, с многосферными операциями. Это, по словам эксперта,
подразумевает ведение боевых действий на суше, в воздухе, в море, в
киберпространстве (цифровом) и в космосе.
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"Ожесточенная битва идет в киберпространстве, в космическом (разведка, спутниковая связь и
так далее). Чуть затихло всё на морском театре военных действий. На сухопутном
продолжается эскалация. На воздушном происходит подготовка к эскалации, –
поясняет эксперт. – Суть в том, что наземная операция, согласно законам
военного искусства, без эффективного воздушного прикрытия потерпит крах. Поэтом
РФ сосредоточила большое количество ударной авиации у границы с Украиной, а
также на временно оккупированных территориях. Чтобы прикрывать наземные
операции".
По мнению Олега Старикова, маловероятно, что противник
пойдет в новое широкомасштабное наступление. РФ, отмечает он, ведет сейчас так
называемую "медленную войну", "поджигая" локальные участки всего фронта длиной
около 800 км.
И создавая напряжение на украино-белорусской границе (более тысячи км), где
фактически идет "холодная война", сковывающая наши резервы (15-20 тысяч), не
давая перебросить их на восточный фронт.
"Активно использовать воздушную компоненту, в
которой она значительно превосходит Украину, страна-агрессор сейчас не может.
Западные партнеры предоставили и передают нам достаточно средств ПВО
тактического и оперативного звена. Речь о Stinger (американский переносной
зенитно-ракетный комплекс), "Gepard" (немецкая зенитная самоходная установка),
зенитно-ракетных комплексах Patriot, IRIS-Т, SAMP/T Mamba. У нас остались свои
ЗРК "Стрела", "Оса" и так далее. К сожалению, пока мы не можем сбивать ракеты,
летящие по баллистической траектории. Тогда могли бы говорить о том, что у нас
есть и стратегическая система ПВО. Но даже та, что имеем (тактического и
оперативного звена) дает возможность сбивать беспилотники, крылатые ракеты, а
также ракеты, летящие по аэродинамической траектории. Естественно, с помощью
развединформации, которую нам предоставляют зарубежные партнеры в режиме онлайн",
– уточняет эксперт. – Взлетел российский самолет – это отображается на
спутниках, информация поступает в наш Генштаб, идет команда войскам ПВО, мы
принимаем соответствующие меры. И россияне просто бояться залетать на
контролируемую ВСУ территорию, потому что будет большой процент уничтожения.
Лишь на переднем крае они позволяют себе такие вылазки, и то опасаясь
углубляться, чтобы не попасть под "раздачу" украинских систем ПВО".
Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА
"Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран рассуждает так:
"Если мы говорим о современной войне, то это
определенная триада. Нужно иметь преимущество в небе, на земле, на воде. На
земле у нас всё более-менее, на воде сейчас затишье, с авиацией у нас проблемы.
Но при этом следует понимать, что если мы просим современный американский
истребитель F-16 – нам его вряд ли дадут в обозримом будущем. Это очень дорогой
самолет, час полета на котором обходится более 70 тысяч долларов. И тут нужна
не только соответствующая подготовка, но и соответствующая инфраструктура.
Потому союзники нам поясняют – современную авиацию вы получите, но позже. Сейчас
это просто невозможно".
О необходимости получения самолетов,
безусловно, следует говорить, уверен эксперт. Понимая, что это – долгая
история, что быстро мы их не получим. Зато, отмечает он, мы получаем и еще
получим в скором времени вооружение, которое позволит решать другие актуальные
проблемы
"Первая – вражеская авиация, которая
сконцентрирована не только у наших границ, но и у линии фронта. Однако она не
совершает массовые налеты не потому, что не хочет, а потому что не может. У
нас, благодаря помощи союзников, значительно окрепла система ПВО. И в сводках
Генштаба практические каждый день – данные о сбитых самолетах или вертолетах
противника. И партнеры правы, когда решают предоставлять нам сейчас больше
систем ПВО (что позволяет сбивать российские ракеты, самолеты, дроны), а не
авиацию. Вторая тема – всё, что нам необходимо для ведения сухопутных боев.
Россия мобилизовала сотни тысяч человек. В этом году явно продолжит этот
процесс, бросая всю эту живую силу против Украины. И чтобы этот вал остановить
нам нужны не самолеты, а минометы, пулеметы, артиллерия. Всё, с помощью чего
можно остановить вражескую пехоту", – поясняет Виктор Таран.
Он обращает внимание, что мы выкашиваем
огромное количество солдат противника, у нас техника порой не справляется, а
людей российское командование традиционно не жалеет.
"Соответственно, – продолжает эксперт, – чтобы
остановить этот вал нам нужно вооружение, которое усилит нашу пехоту и
моторизированные бригады. С механизированными (где танки и тому подобное) – всё
в порядке, идет активное формирование новых подразделений. А вот пехота и
моторизированные бригады нужно усиливать, чтобы они могли сдержать
массированные атаки противника. А авиация у нас будет. Просто позже. Пока же
нужно решать другие задачи".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ нанесли мощный удар: впервые уничтожили российскую систему РЭБ "Палантин".
Также "Комментарии" писали об истребителях США, которые вблизи Аляски перехватили российские бомбардировщики.
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