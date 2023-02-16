Битва за небо: эксперты объяснили, почему союзники не дают Украине истребители

Российская армия сосредоточила около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной. При этом на данный момент авиация агрессора работает только по переднему краю, вглубь же территории, которая находится под контролем украинского правительства, оккупанты не залетают. В свою очередь, попытки Украины убедить зарубежных партнеров в необходимости предоставления нам авиации – пока безуспешны. Нам обещают лишь больше средств ПВО. Что происходит с битвой за небо (и не только) и чего ожидать в обозримом будущем?

Американский истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков подчеркивает, что современная война, которую ведет Украина, – сетецентричная, с многосферными операциями. Это, по словам эксперта, подразумевает ведение боевых действий на суше, в воздухе, в море, в киберпространстве (цифровом) и в космосе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Ожесточенная битва идет в киберпространстве, в космическом (разведка, спутниковая связь и так далее). Чуть затихло всё на морском театре военных действий. На сухопутном продолжается эскалация. На воздушном происходит подготовка к эскалации, – поясняет эксперт. – Суть в том, что наземная операция, согласно законам военного искусства, без эффективного воздушного прикрытия потерпит крах. Поэтом РФ сосредоточила большое количество ударной авиации у границы с Украиной, а также на временно оккупированных территориях. Чтобы прикрывать наземные операции".

По мнению Олега Старикова, маловероятно, что противник пойдет в новое широкомасштабное наступление. РФ, отмечает он, ведет сейчас так называемую "медленную войну", "поджигая" локальные участки всего фронта длиной около 800 км . И создавая напряжение на украино-белорусской границе (более тысячи км), где фактически идет "холодная война", сковывающая наши резервы (15-20 тысяч), не давая перебросить их на восточный фронт.

"Активно использовать воздушную компоненту, в которой она значительно превосходит Украину, страна-агрессор сейчас не может. Западные партнеры предоставили и передают нам достаточно средств ПВО тактического и оперативного звена. Речь о Stinger (американский переносной зенитно-ракетный комплекс), "Gepard" (немецкая зенитная самоходная установка), зенитно-ракетных комплексах Patriot, IRIS-Т, SAMP/T Mamba. У нас остались свои ЗРК "Стрела", "Оса" и так далее. К сожалению, пока мы не можем сбивать ракеты, летящие по баллистической траектории. Тогда могли бы говорить о том, что у нас есть и стратегическая система ПВО. Но даже та, что имеем (тактического и оперативного звена) дает возможность сбивать беспилотники, крылатые ракеты, а также ракеты, летящие по аэродинамической траектории. Естественно, с помощью развединформации, которую нам предоставляют зарубежные партнеры в режиме онлайн", – уточняет эксперт. – Взлетел российский самолет – это отображается на спутниках, информация поступает в наш Генштаб, идет команда войскам ПВО, мы принимаем соответствующие меры. И россияне просто бояться залетать на контролируемую ВСУ территорию, потому что будет большой процент уничтожения. Лишь на переднем крае они позволяют себе такие вылазки, и то опасаясь углубляться, чтобы не попасть под "раздачу" украинских систем ПВО".

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран рассуждает так:

"Если мы говорим о современной войне, то это определенная триада. Нужно иметь преимущество в небе, на земле, на воде. На земле у нас всё более-менее, на воде сейчас затишье, с авиацией у нас проблемы. Но при этом следует понимать, что если мы просим современный американский истребитель F-16 – нам его вряд ли дадут в обозримом будущем. Это очень дорогой самолет, час полета на котором обходится более 70 тысяч долларов. И тут нужна не только соответствующая подготовка, но и соответствующая инфраструктура. Потому союзники нам поясняют – современную авиацию вы получите, но позже. Сейчас это просто невозможно".

О необходимости получения самолетов, безусловно, следует говорить, уверен эксперт. Понимая, что это – долгая история, что быстро мы их не получим. Зато, отмечает он, мы получаем и еще получим в скором времени вооружение, которое позволит решать другие актуальные проблемы

"Первая – вражеская авиация, которая сконцентрирована не только у наших границ, но и у линии фронта. Однако она не совершает массовые налеты не потому, что не хочет, а потому что не может. У нас, благодаря помощи союзников, значительно окрепла система ПВО. И в сводках Генштаба практические каждый день – данные о сбитых самолетах или вертолетах противника. И партнеры правы, когда решают предоставлять нам сейчас больше систем ПВО (что позволяет сбивать российские ракеты, самолеты, дроны), а не авиацию. Вторая тема – всё, что нам необходимо для ведения сухопутных боев. Россия мобилизовала сотни тысяч человек. В этом году явно продолжит этот процесс, бросая всю эту живую силу против Украины. И чтобы этот вал остановить нам нужны не самолеты, а минометы, пулеметы, артиллерия. Всё, с помощью чего можно остановить вражескую пехоту", – поясняет Виктор Таран.

Он обращает внимание, что мы выкашиваем огромное количество солдат противника, у нас техника порой не справляется, а людей российское командование традиционно не жалеет.

"Соответственно, – продолжает эксперт, – чтобы остановить этот вал нам нужно вооружение, которое усилит нашу пехоту и моторизированные бригады. С механизированными (где танки и тому подобное) – всё в порядке, идет активное формирование новых подразделений. А вот пехота и моторизированные бригады нужно усиливать, чтобы они могли сдержать массированные атаки противника. А авиация у нас будет. Просто позже. Пока же нужно решать другие задачи".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ нанесли мощный удар: впервые уничтожили российскую систему РЭБ "Палантин".

Также "Комментарии" писали об истребителях США, которые вблизи Аляски перехватили российские бомбардировщики.