РФ стягивает все больше боевой авиации к границе с Украиной: что известно

Армия Путина накапливает авиацию на границе. Сосредоточено сотни вертолетов и боевых истребителей. Об этом заявил военный эксперт, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Это свидетельствует о том, что Кремль в ближайшее время намерен пустить ее в действие, хотя пока не использовал, чтобы поддержать захлёбывающееся наземное наступление своей армии. Об этом сообщает 24 канал.

Россия стягивает авиацию к границе с Украиной (фото из открытых источников)

"По всей вероятности, они попытаются атаковать с воздуха. Но мы, к сожалению, еще не успеем поставить на вооружение истребители F-16 или другие. Поэтому придется бороться с этими самолетами нашими средствами противовоздушной обороны и теми самолетами, которые у нас есть", — продолжил свое мнение военный аналитик.

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Как утверждает Гетьман, в РФ сегодня много авиации, одних самолетов более 2 тысяч.

В ВСУ сейчас вероятно в 10 раз меньше истребителей, чем в РФ, — анализирует ситуацию военный эксперт. Алексей Гетьман отметил, что при ситуации, когда российские захватчики будут совершать атаки с воздуха, это может предоставить им определенное преимущество при поддержке наступающих сил на суше.

При этом, как сообщают украинские СМИ, по информации западной разведки, РФ стягивает близ украинской границы свои боевые самолеты и вертолеты. Чтобы помочь сухопутным войскам, которые не могут продвинуться вперед.

Как утверждает глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, возможность этого серьезного сценария рассматривается союзниками нашей страны. Для этого была согласована одна из главных задач помощи Украине — это средства ПВО, которыми военные ВСУ смогут отразить агрессию захватчиков с воздуха.

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