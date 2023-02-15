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РФ стягивает все больше боевой авиации к границе с Украиной: что известно

Российская армия сосредоточила около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной

сегодня, 19:28
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Автор:

Лиля Воробьева

Армия Путина накапливает авиацию на границе. Сосредоточено сотни вертолетов и боевых истребителей. Об этом заявил военный эксперт, майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Это свидетельствует о том, что Кремль в ближайшее время намерен пустить ее в действие, хотя пока не использовал, чтобы поддержать захлёбывающееся наземное наступление своей армии. Об этом сообщает 24 канал.

РФ стягивает все больше боевой авиации к границе с Украиной: что известно

Россия стягивает авиацию к границе с Украиной (фото из открытых источников)

"По всей вероятности, они попытаются атаковать с воздуха. Но мы, к сожалению, еще не успеем поставить на вооружение истребители F-16 или другие. Поэтому придется бороться с этими самолетами нашими средствами противовоздушной обороны и теми самолетами, которые у нас есть", — продолжил свое мнение военный аналитик.


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Как утверждает Гетьман, в РФ сегодня много авиации, одних самолетов более 2 тысяч.

В ВСУ сейчас вероятно в 10 раз меньше истребителей, чем в РФ, — анализирует ситуацию военный эксперт. Алексей Гетьман отметил, что при ситуации, когда российские захватчики будут совершать атаки с воздуха, это может предоставить им определенное преимущество при поддержке наступающих сил на суше.

При этом, как сообщают украинские СМИ, по информации западной разведки, РФ стягивает близ украинской границы свои боевые самолеты и вертолеты. Чтобы помочь сухопутным войскам, которые не могут продвинуться вперед.

Как утверждает глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, возможность этого серьезного сценария рассматривается союзниками нашей страны. Для этого была согласована одна из главных задач помощи Украине — это средства ПВО, которыми военные ВСУ смогут отразить агрессию захватчиков с воздуха.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В России повесился 20-летний срочник, которого хотели отправить на войну в Украину (ФОТО)




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Источник: https://24tv.ua/ru/rossija-stjagivaet-aviaciju-k-granice-ukrainy-javljaetsja-li_n2256208
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