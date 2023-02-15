logo

BTC/USD

22737.82

ETH/USD

1579.06

LTC/USD

97.54

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Киберпреступники активизировались в период военного положения: самые распространенные мошенничества
commentss НОВОСТИ Все новости

Киберпреступники активизировались в период военного положения: самые распространенные мошенничества

Злоумышленники проводят фишинговые кампании, чтобы получить доступ к банковским счетам.

сегодня, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

Один из видов мошеннических схем базируется на псевдоорганизации сбора средств для помощи ВСУ. Об этом сообщается на официальном портале Национального банка, пишут "Комментарии".

Киберпреступники активизировались в период военного положения: самые распространенные мошенничества

Киберпреступник. Фото: pixabay



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Регулятор совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины запустили проект по противодействию кибермошенничеству в финансовом секторе. Его цель – уменьшить переходы пользователей на мошеннические сайты, что достигается перенаправлением их на страницу с предупреждением, что сайт создан злоумышленниками.


Как сообщили в НБУ, всего за первый месяц зафиксировано около 120 тысяч уникальных переходов на эту страницу.


“Фишинг – один из самых распространенных методов мошенничества в сети Интернет, который используют киберпреступники для присвоения средств и сбора персональных данных. А с началом полномасштабной военной агрессии это стало также одним из направлений гибридной войны российской федерации против Украины”, — говорится в сообщении.


По информации регулятора, десятки вредоносных групп, занимающихся фишингом, управляются россиянами при поддержке ФСБ. Таким образом, средства, которые грабят у украинцев, используют для поддержки страны-террориста, отметил заместитель Секретаря СНБО Сергей Демедюк.


Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, на фоне полномасштабной вооруженной агрессии РФ, платежное мошенничество не исчезло, а даже возросло.


 "В 2022 году НБУ обнаружил около 4500 фишинговых ресурсов, для сравнения — в 2021 году эта цифра была на порядок меньше", — сказал он.


 По его словам, самым распространенным видом стала фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций пострадавшим от войны украинцам.

Ранее мы писали, что в скором времени у "Действия" появятся долгожданные сервисы . Платформа дополнится шестью новыми опциями.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/startuvav-proyekt-iz-protidiyi-kibershahraystvu-u-finansovomu-sektori
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!