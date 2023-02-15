Киберпреступники активизировались в период военного положения: самые распространенные мошенничества

Один из видов мошеннических схем базируется на псевдоорганизации сбора средств для помощи ВСУ. Об этом сообщается на официальном портале Национального банка, пишут "Комментарии".

Киберпреступник. Фото: pixabay





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Регулятор совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины запустили проект по противодействию кибермошенничеству в финансовом секторе. Его цель – уменьшить переходы пользователей на мошеннические сайты, что достигается перенаправлением их на страницу с предупреждением, что сайт создан злоумышленниками.





Как сообщили в НБУ, всего за первый месяц зафиксировано около 120 тысяч уникальных переходов на эту страницу.





“Фишинг – один из самых распространенных методов мошенничества в сети Интернет, который используют киберпреступники для присвоения средств и сбора персональных данных. А с началом полномасштабной военной агрессии это стало также одним из направлений гибридной войны российской федерации против Украины”, — говорится в сообщении.





По информации регулятора, десятки вредоносных групп, занимающихся фишингом, управляются россиянами при поддержке ФСБ. Таким образом, средства, которые грабят у украинцев, используют для поддержки страны-террориста, отметил заместитель Секретаря СНБО Сергей Демедюк.





Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, на фоне полномасштабной вооруженной агрессии РФ, платежное мошенничество не исчезло, а даже возросло.



"В 2022 году НБУ обнаружил около 4500 фишинговых ресурсов, для сравнения — в 2021 году эта цифра была на порядок меньше", — сказал он.





По его словам, самым распространенным видом стала фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций пострадавшим от войны украинцам.

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