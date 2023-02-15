ВСУ нанесли мощный удар: впервые уничтожили российскую систему РЭБ "Палантин" (ВИДЕО)

Украинская армия в очередной раз может похвастаться видеоматериалами с фронта, которые демонстрируют уничтожение российской военной техники. В этот раз ВСУ впервые уничтожили российскую систему РЭБ "Палантин". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на страницу Facebook Сухопутных войск ВС Украины.

Система РЭБ "Палантин". Фото из открытых источников

Военные из 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили комплекс РЭБ "Палантин". Для этого они использовали американскую высокоточную ракету Excalibur.

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Это первое подтвержденное уничтожение российской системы радиоэлектронной борьбы с начала войны в Украине. Россияне использовали РЭБ "Палатин" для глушения украинской радиосвязи.

Посмотреть видео уничтожения российской военной системы "Палантин" можно ниже:

РЭБ "Палантин" это новая военная техника в российской армии, поступившая на вооружение в 2019 году. В войне с Украиной российская армия начала использовать радиоэлектронную борьбу "Палантин" с середины лета 2022 года. Минобороны России утверждало, что их комплекс сможет вывести из строя украинские беспилотники, заблокировав интернет или перехватывая сигналы дронов. В общей сложности российская система должна была работать на расстоянии 20 км.

Ранее портал "Комментарии" публиковал фотографии уничтоженной "непобедимой" российской боевой машины для поддержки танков с громким названием "Терминатор".

Также "Комментарии" писали об украинских военных, уничтожающих оккупантов под Бахмутом. Волонтер Юрий Голик на странице Facebook поделился видеоматериалами от 239 батальона 129-й отдельной бригады ТРО, на котором изображена слаженная работа оператора дрона и военной техники.