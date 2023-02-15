logo

BTC/USD

22789.44

ETH/USD

1579.31

LTC/USD

97.35

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ нанесли мощный удар: впервые уничтожили российскую систему РЭБ "Палантин" (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ нанесли мощный удар: впервые уничтожили российскую систему РЭБ "Палантин" (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины уничтожили российскую военную технику американской ракетой Excalibur.

сегодня, 17:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Украинская армия в очередной раз может похвастаться видеоматериалами с фронта, которые демонстрируют уничтожение российской военной техники. В этот раз ВСУ впервые уничтожили российскую систему РЭБ "Палантин". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на страницу Facebook Сухопутных войск ВС Украины.

ВСУ нанесли мощный удар: впервые уничтожили российскую систему РЭБ "Палантин" (ВИДЕО)

Система РЭБ "Палантин". Фото из открытых источников

Военные из 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили комплекс РЭБ "Палантин". Для этого они использовали американскую высокоточную ракету Excalibur.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Это первое подтвержденное уничтожение российской системы радиоэлектронной борьбы с начала войны в Украине. Россияне использовали РЭБ "Палатин" для глушения украинской радиосвязи.

Посмотреть видео уничтожения российской военной системы "Палантин" можно ниже:

РЭБ "Палантин" это новая военная техника в российской армии, поступившая на вооружение в 2019 году. В войне с Украиной российская армия начала использовать радиоэлектронную борьбу "Палантин" с середины лета 2022 года. Минобороны России утверждало, что их комплекс сможет вывести из строя украинские беспилотники, заблокировав интернет или перехватывая сигналы дронов. В общей сложности российская система должна была работать на расстоянии 20 км.

Ранее портал "Комментарии" публиковал фотографии уничтоженной "непобедимой" российской боевой машины для поддержки танков с громким названием "Терминатор".

Также "Комментарии" писали об украинских военных, уничтожающих оккупантов под Бахмутом. Волонтер Юрий Голик на странице Facebook поделился видеоматериалами от 239 батальона 129-й отдельной бригады ТРО, на котором изображена слаженная работа оператора дрона и военной техники.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1630662127367487&t=0
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!