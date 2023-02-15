Вероятность авиационных атак по Украине оценил эксперт

Российские самолеты работают только по переднему краю, на территорию Украины, которая находится под контролем украинского правительства, они не залетают. Об этом в Телеэфире сказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, пишут "Комментарии".



Стоит ли ждать авиаудара РФ в потенциальное новое наступление

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“Я думаю, что после первых одной-двух таких атак они оценят уровень потерь. И все-таки если людей им не жалко, потому что люди там родят людей, то самолеты делать будет не из чего, потому что можно сделать сам планер самолета, но на него нужно установить радиоэлектронику. А сейчас тщательно перекрываются все возможности получения радиоэлектронных компонентов для авиационных систем вооружения и вообще бортовой радиоэлектроники, для авионики самолетов. Поэтому я не думаю, что такие атаки будут многочисленны, возможно, с целью поддержки потенциального российского наступления, которое многократно объявляли”, — высказал он мнение.

Романенко считает, что даже если РФ предпримет попытку массированных авианалетов на Украину, то они будут недолгими.

“К тому времени мы получим не только зенитно-ракетные комплексы, мы получим еще и радары. Вот, например, французы нам обещали там прекрасные антидроновые, антивертолетные радары, тот же Ground Master 200. Мы сможем все-таки создать из западных зенитно-ракетных комплексов систему. А это очень важно. Если у нас есть системы, то прорыв уже невозможен, потому что вся информация циркулирует между разными зенитно-ракетными комплексами, и они способны передавать целеуказания друг другу. Вот сейчас у нас такая система работает только для наших экс-советских зенитно-ракетных комплексов и ударных систем", — добавил эксперт.

Возможность потенциального серьезного авиа сценария рассматривают и союзники Киева. Для этого и согласована одна из главных задач помощи Украине — средства ПВО, которыми военные ВСУ смогут отразить агрессию захватчиков в воздухе.

Как писали "Комментарии", российская армия сосредоточила около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной. Армия Путина накапливает авиацию на границе. Наложены сотни вертолетов и боевых истребителей. Это свидетельствует о том, что Кремль в ближайшее время намерен пустить ее в действие, хотя пока не использовал, чтобы поддержать захлебывающуюся наземное наступление своей армии.