Как ВСУ удалось разгромить огромную колонну РФ под Угледаром – чего добивается враг под Бахмутом

Российские войска на Донбассе уже ведут то самое массированное наступление, о котором говорили ранее многие эксперты. Горячее всего под Бахмутом и Угледаром. Как и откуда пытаются атаковать оккупанты. За счет чего ВСУ удается наносить противнику удары, в следствие чего Россия несет огромнейшие потери? В этих вопросах "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

Бои за Бахмут. Фото: из открытых источников

Целью под Угледаром был прорыв украинской обороны

Глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире канала "1+1" заявил, что неверно говорить, что россияне по всей линии фронта действуют однотипно. На подступах к Бахмуту россияне использовали и используют метод "мясных валов", когда пехота массового штурмует позиции ВСУ. Такая тактика очень полюбилась российскому командованию в ЧВК "Вагнер". А вот под Угледаром уже оккупанты действуют с применением своих лучших, элитных подразделений, всего спектра бронированной техники.

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Эксперт отметил, под Угледаром российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ. Самоуверенность россиян, заявляет эксперт, уже сыграла с ними злую шутку. Они были убеждены, что могут передвигаться по полям колоннами, что минные поля зачищены. В итоге, это привлекло к тому краху и провалу, когда была разбита целая колонна российской техники.

"Наши бойцы расстреливали эту технику, а россияне отступали по новозаминированным полям. Это повлекло полный разгром элитных частей РФ", — подытожил Кузан.

Оккупанты пытаются перерезать две трассы

Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "ТСН" рассказал, что российские захватчики пытаются окружить Бахмут Донецкой области с севера и с юга, бои происходят в пригороде, украинские защитники отлавливают многочисленные вражеские ДРГ.

"Они (Ред. – россияне) пытаются атаковать с двух направлений, окружить город. С севера — это Красная Гора, это трасса, которая идет на Славянск. С юга это Часов Яр — трасса на Константиновку. По этим трассам мы поставляем вооружение, еду, воду — все, что необходимо для наших военнослужащих, которые там находятся. На данный момент это кольцо не замкнуто, по крайней мере, в Часовом Яру. Дорога, которая идет на Константиновку, не находится под контролем врага", – отметил Гетьман.

Эксперт рассказал, что уже есть решение запретить въезд в Бахмут всем, кроме военнослужащих.

"Это связано с тем, что бои происходят непосредственно в пригороде, и там появилось очень большое количество ДРГ врага, которые с тыла могут наносить вред нашим Вооруженным силам, которые там держат оборону", — уточнил он.

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