Как ВСУ удалось разгромить огромную колонну РФ под Угледаром – чего добивается враг под Бахмутом

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Кравцев Сергей
Российские войска на Донбассе уже ведут то самое массированное наступление, о котором говорили ранее многие эксперты. Горячее всего под Бахмутом и Угледаром. Как и откуда пытаются атаковать оккупанты. За счет чего ВСУ удается наносить противнику удары, в следствие чего Россия несет огромнейшие потери? В этих вопросах "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
Бои за Бахмут. Фото: из открытых источников
Глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире канала "1+1" заявил, что неверно говорить, что россияне по всей линии фронта действуют однотипно. На подступах к Бахмуту россияне использовали и используют метод "мясных валов", когда пехота массового штурмует позиции ВСУ. Такая тактика очень полюбилась российскому командованию в ЧВК "Вагнер". А вот под Угледаром уже оккупанты действуют с применением своих лучших, элитных подразделений, всего спектра бронированной техники.
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Эксперт отметил, под Угледаром российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ. Самоуверенность россиян, заявляет эксперт, уже сыграла с ними злую шутку. Они были убеждены, что могут передвигаться по полям колоннами, что минные поля зачищены. В итоге, это привлекло к тому краху и провалу, когда была разбита целая колонна российской техники.
Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "ТСН" рассказал, что российские захватчики пытаются окружить Бахмут Донецкой области с севера и с юга, бои происходят в пригороде, украинские защитники отлавливают многочисленные вражеские ДРГ.
Эксперт рассказал, что уже есть решение запретить въезд в Бахмут всем, кроме военнослужащих.
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