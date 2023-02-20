Кому адресовано заявление Зеленского о короткой войне – перед каким выбором оказалась Москва

Президент Владимир Зеленский уверяет, что наша страна активно готовится к короткой войне и своей победе, а попытки россиян захватить Украину не увенчаются успехом. По мнению Зеленского, чем больше Россия потеряет на Донбассе, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины. Тем временем, россияне продолжают активничать на востоке, надеясь добиться хоть какого-то успеха к годовщине вторжения – 24 февраля. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" заявления Зеленского и ожидания от ситуации на фронтах в обозримом будущем.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Когда Зеленский говорит о "короткой войне" и обязательной победе – это определенный нажим на Запад

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает следующим образом:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Оправдан именно такой подход – что нам нужна "короткая война" и полноценная победа. Потому что этот кошмар надо закончить как можно быстрее. Соответствующее заявление Зеленского в значительной степени сориентировано на западных лидеров. Затягивание до бесконечности необходимого нам вооружения – это как раз таки затягивание войны".

И Путин, продолжает эксперт, безусловно, рассчитывать на такое затягивание. Равно как на безграничное терпение миллионов рабов, в которых Кремль превратил российский народ.

"За счет этих огромного терпения и количества населения, внушительных размеров российской (пусть и неэффективной, но способной производить простые вещи в больших количествах) экономики, Путин надеется переломить ход войны. И когда Зеленский говорит о "короткой войне" и обязательной победе – это определенный нажим на Запад. Он базируется на справедливом понимании того, что мы при, наличии достаточных военно-технических ресурсов, в состоянии победить Россию", – подчеркивает Андрей Сенченко.

Он обращает внимание, что параллельно с этими заявлениями Зеленского появилась информация, что США рекомендуют нам начать скорейшие наступательные действия.

"Украина показала, что мы в состоянии жить своими мозгами. Конечно, имея серьезные средства космической разведки, Запад может делать какие-то выводы и давать нам какие-то рекомендации. Но, тем не менее, кончиками пальцев ощущают ситуацию только наши военные. И принимать решение – когда и что начинать, в каком масштабе, будут именно они. Это накладывает и полную ответственность на военно-политическое руководство нашей страны, – поясняет эксперт. – Думаю, что в ответ на Западные "наступательные" рекомендации, правильно звучит посыл Зеленского, что мы готовы к "короткой войне" и победе, но вы, партнеры, будьте добры, также в короткие сроки выполните свое дело. Приложите больше усилия в борьбе с агрессором, который, по сути дела, воюет не против Украины, а против существующего миропорядка. Победить этого врага – наша совместная задача. Есть определенное разделение функций. Самая тяжелая ложится на Украину – наш народу, нашу армию. И мы со своими задачами справляется. Ну, а материальные вещи, передача вооружений – должны идти совсем в другом темпе".

Иллюстрацией происходящих с западными политиками позитивных трансформаций Андрей Сенченко называте изменение поведения того же канцлера Германии Олафа Шольца. В 2022-м и начале 2023-го он всячески тянул, блокировал передачу Украину танков. А теперь начинает упрекать своих партнеров по НАТО, что те недостаточно мощно помогают нам.

демонстрируют консолидированное понимание Западом, что война идет с общей угрозой. И усилия должны быть максимальным – от всех участников демократической коалиции, защищающей цивилизованный мир от российской орды, от путинского режима", – констатирует эксперт. "И это, как и другие заявления, прозвучавшие в конце прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности

Для Москвы годовщина начала т.н. "специальной военной операции" – большая проблема

По мнению народного депутата Верховной Рады Украины IХ созыва Сергея Магеры, при всей любви московского режима к сакральным датам, ему уже никак не успеть превратить 24 февраля для своих граждан в подобие 9 мая.

"Попытаться сделать из этой даты 22 июня (по аналогии с 1941-м), по типу — вот, мы начали, — тоже сомнительная история. Ее тяжело продать даже внутренней аудитории. Потому что там сразу начинаются вопросы в стиле "почему не начали раньше?". Соответственно, для Москвы годовщина начала т.н. "специальной военной операции" – скорее большая проблема. Дата, которой в Кремле не рады", – поясняет эксперт.

Из угроз для Украины он видит полное втягивание Беларуси в войну. Хоть на сегодня это выглядит не очень вероятно, но шанс присутствует, считает нардеп.

"Однако, это означало бы очередную смену целей т.н. "СВО". Вряд ли возможно новое наступление на Киев, Сумы, Харьков. А вот вторгнуться новыми силами на территорию Украины с целью перерезания путей снабжения помощью, идущей со стороны Запада, выглядит вполне логично (по логике Кремля). Но привязывать это к 24 февраля, думаю, также не стоит", – считает Сергей Магера.

Он напоминает, что в конце 2021-2022 многие прогнозировали локальное обострение в Донецкой и Луганской областях, а не полномасштабное наступление РФ. Но ошиблись. Так что искать логику в действиях агрессора – неблагодарное занятие.

"Сегодня Москва стоит перед выбором: бросить все свои резервы в бой перед вероятным контрнаступлением ВСУ – или сохранить возможность быстрого реагирования на это самое контрнаступление, не допустить обвала фронта. По логике, должен победить второй вариант (не бросать все резервы, сохранить силы). Но с логикой у Кремля, подчеркиваю, всё проблематично. Впрочем, учитывая, как активно российская пропаганда запугивает всех чем-то глобальным к 24 февраля, вряд ли что-то широкомасштабное произойдет. Скорее нас ожидают очередные массированные ракетные обстрелы, активизация фронта на юго-востоке. Но вряд ли что-то большее", – прогнозирует эксперт.

При этом, признался он, тревожат как недостаточные действия наших партнеров в предоставлении Украине оружия, особенно наступательного и дальнобойного, так и возможные действия Китая в ракурсе сближения с РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — как Украина может решить вопрос с вооружением – почему откладывается вопрос по западной авиации.



