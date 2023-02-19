Итоги Мюнхена: о чем говорит позиция Запада по войне в Украине – какой сигнал послан Китаю и России

С 17 по 19 февраля проходила Мюнхенская конференция по безопасности. О чем говорят заявления американских и европейских политиков, генсека НАТО Йенса Столтенберга. Какая вырисовывается перспектива в ракурсе российско-украинской войны для обеих сторон конфликта и тех, кто явно и не явно в нем участвует? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: DW

Мы можем эффективно сдерживать российское наступление, однако пока недостаточно вооружения для масштабного контрнаступления

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов акцентирует, что главной темой конференции был объявлен поиск способов возвращения мировой безопасности в порядок, основанный на правилах.

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"В современном мире недопустим факт откровенной непровоцированной агрессии против соседнего суверенного государства (как сделала РФ по отношению к Украине). Поскольку существующие международные механизмы не сдержали эту агрессию, участники конференции объявляют готовность пересмотреть и усовершенствовать глобальные структуры безопасности, чтобы остановить эту войну и предупредить новые. Для этого страны Запада готовы предоставить больше полномочий и влияний странам не Запада. Хотя на конференции всё же звучали тезисы о превосходстве демократий над авторитарными режимами, и поражение России в войне против Украины должно это доказать", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что Западная коалиция единогласно повторяет нарратив о том, что Россия не должна выиграть. Ради этого многие готовы идти на риск эскалации, которой постоянно пугает и шантажирует российское руководство, имея в виду возможное расширение войны на другие страны и угрозы применения оружия массового впечатления.

"Не все западные политики четко артикулируют необходимость украинской победы и общей позиции относительно того, что именно будет украинской победой – публично не сформировано. Важно в этом смысле заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок поддержку территориального суверенитета Украины. В то же время, президент Фрацнии (Макрон) и избранный чешский президент (Павел) предостерегают от разгрома и развала России. По их мнению, это будет нести большие риски и угрозы мировой безопасности", – поясняет Игорь Попов.

По его словам, всё больше звучит заявление, которое можно считать подготовкой к кампании "Россия без Путина".

"Запад готов после войны постепенно восстанавливать хоть какие-то контакты и торговлю с РФ. Однако изменение режима и политики в Кремле всё чаще называют условием такой перезагрузки. Вице-президент США Камала Харрис обвинила российское руководство в преступлениях против человечности. Во многих выступлениях раздаются призывы к созданию международного специального трибунала в отношении руководителей РФ. Показательно и то, – считает эксперт, – что официальные должностные лица России не были приглашены в Мюнхен, вместо этого была широко представлена либеральная оппозиция".

К сожалению, продолжает Игорь Попов, тормозятся поставки танков в Украину, поэтому стратегические наступательные операции будут отложены. В то же время, отмечает он, союзники заверили в решимости продолжить поставки снарядов, систем противовоздушной обороны, а британский премьер Риши Сунак даже анонсировал предоставление дальнобойных ракетных систем. Такой формат поддержки позволит эффективно сдерживать российское наступление, однако этого пока недостаточно для масштабного контрнаступления. Следовательно, продолжится война на истощение", – предупреждает эксперт.

Важной темой, по его мнению, стало обсуждение гарантий послевоенной безопасности Украины.

"Наше руководство рассчитывает на важные решения по приближению членства в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе этим летом. Однако до вступления в этот блок Украина нуждается в системных гарантиях от новой агрессии. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак презентовал для участников конференции Киевский договор безопасности, предложения которого рассматриваются союзниками как комплексный план военно-политической защиты Украины после войны. Риши Сунак также поддержал этот план и одновременно признал перспективу присоединения Украины к НАТО, – акцентирует Игорь Попов. – Мюнхенская конференция не предусматривает голосования или принятия резолюций. Но эта площадка очень важна для выражения заявлений, обмена аргументами, и украинская делегация использовала его максимально для донесения своей позиции и формирования дальнейших планов".

Похоже, на Западе до сих пор нет четкой концепции – как должен завершиться конфликт в Украине

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий обращает внимание, что во время Мюнхенской конференции прозвучали довольно разнобойные заявления, даже от лица одних и тех людей. Так, французский президент Эмманюэль Макрон сначала очень смело заявил, что никакого диалога с нынешней российской властью быть не может. А потом сдал назад – что не Западу менять российский режим.

"И это весьма показательно. Похоже, на Западе до сих пор нет четкой концепции (вот, чтобы прям по пунктам) – как должен завершиться конфликт. Есть солидарность в том, что Украине надо помогать. Что Россия не должна выиграть. Тут уже даже ранее более лояльные к Москве немцы, французы сменили позицию. Но по поводу того – КАК этого добиться, пока есть вопросы. То ли это должен быть сокрушительный удар, максимальное насыщение ВСУ всей необходимой техникой и специалистами. Быстрое поражение РФ на поле боя. То ли – медленное удушение, борьба на выживание, где у Запада ресурсов куда больше, чем у России. Но беда в том, что борьба эта идет на украинской территории", – подчеркивает Алексей Голобуцкий.

Кроме того, продолжает он, позиция Запада в стиле "Украина должна победить в этой войне" – это еще и ответ на анонсированные "мирные инициативы" от китайского лидера Си Цзиньпиня.

"Сейчас большая интрига касательно того, что за мирный план он намерен представить 24 февраля, в годовщину начала широкомасштабной войны. Скорее всего, будет предложено просто прекращение огня и "заморозка" ситуации на той линии фронта, что имеется на данный момент. А потом – затяжные переговоры, которые могут длиться десятилетиями, – прогнозирует эксперт. – Ну, а Запад четко дал понять, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность в международного признанных границах периода 1991 года. Украина даже предлагает свой план, как это сделать – те самые десять пунктов, которые будут, вероятно, вновь презентованы на будущей неделе. Самое интересно, что у России, похоже, нет никакого плана. Она ничего внятно, кроме совершенно безумных идей, не предлагает. И сама, судя по всему, не представляет, какой для нее был бы наименее болезненный выход из войны, которую она затеяла".

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