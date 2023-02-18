В НАТО назвали самый большой риск на войне в Украине

Риск победы путинского режима в войне не сравним с эскалацией из-за военной поддержки союзниками Украины. Необходимо помочь Украине победить, поскольку речь идет о глобальной безопасности. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на Мюнхенской конференции по безопасности.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Мы должны поддерживать и усиливать поддержку Украины. Путин не планирует мир, он планирует новую войну и новые наступления. И нет никаких признаков того, что он изменил свои амбиции", — заявил Столтенберг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он в очередной раз призвал партнеров активнее включиться в поддержку Украину, предоставив ей все необходимое вооружение. Только так Украина сумеет победить и отстоять свой суверенитет в Европе.

При этом Йенс Столтенберг поспешил успокоить тех, кто до сих пор считает, что усиление военной поддержки Украины может спровоцировать эскалацию. Тем, кто волнуются нужно понимать, что безрисковых вариантов просто не существует. Но наибольшим риском является победа Путина.

Генсек НАТО отметил, если Путин одержит победу в Украине, посланием для него и других авторитарных лидеров будет то, что они могут применить силу, чтобы получить то, что хотят.

"Поэтому поддерживать Украину — это не только морально правильно, это также в интересах нашей безопасности.... Обратной дороги нет. Кремль хочет другой Европы. Ту, где Россия контролирует соседей... Поэтому война в Украине демонстрирует, что безопасность является не региональной, а глобальной", — резюмировал Столтенберг.

Читайте также на портале "Комментарии" — как Украина может решить вопрос с вооружением – почему откладывается вопрос по западной авиации.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле переживают через передачу Украине танков и ракет: подробности от Института изучения войны (ISW).