В НАТО назвали самый большой риск на войне в Украине

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Кравцев Сергей
Риск победы путинского режима в войне не сравним с эскалацией из-за военной поддержки союзниками Украины. Необходимо помочь Украине победить, поскольку речь идет о глобальной безопасности. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на Мюнхенской конференции по безопасности.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
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Он в очередной раз призвал партнеров активнее включиться в поддержку Украину, предоставив ей все необходимое вооружение. Только так Украина сумеет победить и отстоять свой суверенитет в Европе.
При этом Йенс Столтенберг поспешил успокоить тех, кто до сих пор считает, что усиление военной поддержки Украины может спровоцировать эскалацию. Тем, кто волнуются нужно понимать, что безрисковых вариантов просто не существует. Но наибольшим риском является победа Путина.
Генсек НАТО отметил, если Путин одержит победу в Украине, посланием для него и других авторитарных лидеров будет то, что они могут применить силу, чтобы получить то, что хотят.
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