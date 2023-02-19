От Рамштайна до Мюнхенской конференции: как новые решения повлияют на события в Украине

На фоне усиления разговоров о новом российском наступлении, Украина продолжает сражаться с агрессией РФ на всех фронтах, включая собственно военный и дипломатический. Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали наиболее важные аспекты этой битвы за неделю (13-19 февраля).

Флаги Украины, ЕС, США. Фото: из открытых источников

Расстраивает ограниченное влияние вторичных санкций на страны, которые помогают РФ обходить ограничения

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин среди важных итогов уходящей недели отмечает изменение дискурса и рост сообщений о том, что ВСУ нужна боевая авиация.

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"Украинских пилотов уже начали обучать. Представители США настаивают, чтобы сначала европейские партнеры передавали нам самолеты. Мол, американцы пока не готовы. Но важно то, что создается информационный фон, который может быть прелюдией к тому, чтобы мы, наконец, получили боевую авиацию", – поясняет эксперт.

С экономической точки зрения продолжаются заявления о предоставлении финансовой помощи Украине, отмечает он.

Сообщения о том, что представители ЕС хотят ограничить поставки сантехники в Россию, больше напоминают тролинг, чем собственно ограничения, – считает Анатолий Амелин. – Явно просматриваются параллели с тем, что оккупанты творили в Украине, когда крали всё, даже унитазы. Между тем, меня расстраивает ограниченное влияние вторичных санкций на страны, которые помогают РФ обходить ограничения. В первую очередь, речь о Турции, Арабских Эмиратах, Грузии, Узбекистане, Казахстане. Мы видим, какую роль они играют в обходе санкций. В том числе, благодаря такой помощи Россия продолжает иметь возможность вести войну. И санкций явно недостаточно". "Продолжает обсуждаться новые санкционные пакеты против РФ, которые хотят ввести на будущей неделе, к годовщине вторжения

Мы увидели конкретные обязательства партнеров касательно предоставления Украине танков

По мнению главы платформы Единый координационный центр, политолога Олега Саакяна, неделя ознаменовалась неким замиранием перед годовщиной полномасштабного российского вторжения в Украину.

Акцент сделал на закупоривании тех дыр, которые Россия идентифицировала и начала использовать в международных санкциях, либо проделала за это время. Состоялась девятая встреча в формате "Рамштайн" где произошел рост не ввысь, а вширь. Мы увидели конкретные обязательства партнеров касательно предоставления Украине танков. Огромное внимание было уделено поставкам боеприпасов, что является острой необходимостью для ВСУ на фоне активизации боевых действий. Плюс – дополнительные усилия сконцентрировались на обучении и экипировке украинских подразделений, которые проходят обучение на Западе. Это всё именно о росте помощи не ввысь, а вширь – с целью создания возможности для будущего контрнаступления украинской армии", – подчеркивает политолог. "В финальную фазу вошло обсуждение санкций, которые на будущей неделе будут приняты

Переломным моментом он называет то, что на всех мировых площадках, в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности, подавляющее число наших партнеров говорили о том, что Украине будут помогать победить. Не выстоять. Не – не проиграть. А именно победить, вернув ВСЕ свои территории.

"Это уже имеет явный консенсус. И данная позиция Запада отражает наши цели, – акцентирует Олег Саакян. – А когда отдельными политиками озвучиваются тезисы об умиротворении России, о переговорах по модели "мир в обмен на территории", это воспринималось чаще всего крайне негативно. Данная повестка на сегодняшний день не просто не популярная, но и токсичная для любого представителя демократического мира".

Отключения в энергетике в большинстве регионов практически прекратились

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отмечает:

Отключения в энергетике в большинстве регионов практически прекратились, кроме Киевской и Одесской области. Не смотря на все попытки россии обстрелами уничтожить нашу энергосистему агрессору этого не удалось". "На этой неделе стабилизировалась в ещё лучшую сторону ситуация в энергетике

По словам Олега Попенко, почасовые отключения всё еще происходили и возможны в отдельных областях Украины.

"Но они связаны, как правило, с проведением ремонтных работ для обеспечения качественного функционирования энергетической инфраструктуры", – подчеркивает эксперт.

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