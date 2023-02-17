Что готовит агрессор к годовщине вторжения – какие удары могут быть по Украине

За неделю до годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину продолжают раздаваться всяческие прогнозы касательно того, что устроит агрессор к 24 февраля. Массированная нападение а-ля 24 февраля 2022-2 выглядит маловероятным, но пугалки будут, в том числе во время обращения Путина к Федеральному собранию, намеченному на 21 февраля. Чего, скорее всего, ожидать от РФ в течение недели и непосредственно в дату начала открытой, хоть и необъявленной, войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Танк. Фото из открытых источников

У россиян уже нет тех сил и средств, которые были год назад

Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

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"Я сегодня и на прошлой неделе записывала интервью с командиром бригады, которая защищала Киев, с офицером Нацгвардии, а также с начальником одного из пунктов полиции Киевской области. Всех их спрашивала о том, чего нам стоит ожидать от 24 февраля, не может ли быть опять полномасштабного вторжения? Никто из них не видит такой возможности".

Связано это с тем, поясняет эксперт, что у россиян уже нет тех сил и средств, которые были год назад. А также с тем, что они осознали, наконец, что цветами их в Украине никто встречать не собирается.

"Соответственно (и все мои собеседники придерживаются такого же мнения) – максимум, чего стоит ожидать, это новых ракетных обстрелов и, возможно, активизации боевых действий на Донбассе. Нет сомнений, что захватчики попытаются в течение недели захватить Бахмут. В нашем Генштабе это тоже понимают – и примут то решение, которое будет наиболее выгодно для ВСУ в данной ситуации. За год наше военное руководство доказало, что принимает верные решения", – констатирует Татьяна Попова.

Стоит ожидать очередных массированных ракетных ударов по Украине с целью продемонстрировать россиянам, как "сильна и могуча" их страна

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что, когда мы говорим о возможных действиях руководства России накануне и непосредственно в годовщину вторжения в Украину, следует учитывать серьезными дипломатические успехи нашей державы и провалы страны-агрессора.

"Из последних ярких внешнеполитических побед Украины – успешный декабрьский визит нашего президента в США (триумфальное выступление перед Конгрессом, плодотворные переговоры с главой Белого дома), не менее успешный февральский европейский тур Владимира Зеленского – Лондон, Париж, Брюссель, масса важнейших переговоров. И следствие всего это – прорыв в поставках нам современных видов вооружения (включая системы ПВО, бронетехнику, танки), сформировавшееся решение демократической коалиции поддерживать Украину в противостоянии с Россией до победы нашей страны", – подчеркивает политолог.

По его словам, в такой ситуации стране-агрессору очень тяжело говорить о каких-то своих успехах. В дипломатическом плане у нее – полный провал. В экономическом – то же самое. И в военном каких-то достижений не просматривается.

"Соответственно, можно ожидать от РФ продолжение "решения" этих проблем сугубо террористическими методами. А именно – очередными массированными ракетными ударами по Украине с целью продемонстрировать россиянам, как "сильна и могуча" их страна, что "всё идет по плану". В политическом плане Кремль будет пытаться имитировать нечто значимое. Возможно, с привлечением самопровозглашенного президента Беларуси — Лукашенко. Презентовать какие-то новые интеграционные проекты. Лишь бы создать у россиян иллюзию, что всё в порядке, что "мудрость Путина" продолжает двигать РФ в нужном направлении", – прогнозирует Петр Олещук.

Конечно, продолжает он, всё это будет тотальная иллюзия, не имеющая ничего общего с реальностью. Но для путинской России это уже норма.

"Чрезвычайные ожидания, что в течение недели Путин совершить нечто масштабное в ракурсе этой войны – не отвечают действительности, – уверен эксперт. – Нет у РФ ресурса для этого. Всем уже понятно, что так называемая "специальная военная операция", которая длится год – это никакая не "СВО", а полноценная война, к тому же, идущая для РФ неуспешно".

Враг сосредоточит все силы и средства на Донбассе, пытаясь захватить тот же Бахмут

Политолог Дмитрий Воронков считает, что Россия к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, скорее всего, рассматривает программу минимум и программу максимум.

Программа максимум – попытка открыть новую линию фронта, попытка прорыва на каком-то из направлений, возможно, попытка нового вторжения с территории РФ или Беларуси", – отмечает Дмитрий Воронков. "Программа минимум – массированные обстрелы, возможно, с рекордным количеством ракет и "Шахедов", по сравнению с предыдущими такого рода атаками. Об этом предупреждают многие, в том числе аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В то же время, уточняет он, многие военные эксперты сходятся во мнении, что у россиян нет достаточного наступательного потенциала для массированных атак. Следовательно, заключает эксперт, враг сосредоточит все силы и средства на Донбассе, пытаясь захватить тот же Бахмут. Ну, а сценарий массированного ракетного обстрела при поддержке атаки дронов выглядит пока как наиболее вероятный, заключает политолог.

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