Объявит ли войну Украине Путин на Федеральном собрании

Уже на следующей неделе российский президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, но ничего нового он россиянам не скажет. Об этом сегодня, 16 февраля, заявила российская политическая аналитика Ольга Курносова в Телеэфире, пишут "Комментарии".



Путин уже через неделю будет с посланием в Федеральном собрании

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“По большому счету, ему нечего сказать. Год продолжается "спецоперация", и ничего из того, что говорили сначала, не то, что не достигнуто, а достигнуто с обратным знаком. Если мы говорили, что мы боимся, что НАТО приближается к нашим границам, оно уже приблизилось. Потому что даже если не считать Украину, которая рано или поздно окажется в рядах НАТО, то Финляндия точно окажется в рядах НАТО довольно быстро", — сказала она.

Аналитик добавила, что все же сквозной темой послания будет проходить война и события на фронтах. И потому ура-патриоты уже разгоняют всяческие пугалки, что будет объявлено военное положение, закроют границы, введут тотальную мобилизацию, чтобы якобы можно было использовать ядерное оружие.

"Достаточно просто почитать законы, чтобы понять, что для этого не нужно вводить военное положение, это все вполне можно было сделать и раньше", — сказала Курносова.

Она убеждена, что Путин при любых обстоятельствах просто не сможет объявить войну или назвать СВО войной.

Если он вдруг решит, объявлять войну войной, ну, это признаться, что этот год был абсолютно неправильным годом, и никакой спецоперации не было, и все цели не достигнуты. Поэтому я не считаю, что Путин рискнет расписаться в своей беспомощности", — добавила российский политический аналитик.

Как писали "Комментарии", после провала плана полного захвата Украины Россия, похоже, переходит к альтернативному варианту и хочет разделить Украину по принципу Северной и Южной Кореи. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что цель РФ состоит в том, чтобы в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать эту идею главы Украины.

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