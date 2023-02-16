Объявит ли войну Украине Путин на Федеральном собрании

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Моесеенко Валентина
Уже на следующей неделе российский президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, но ничего нового он россиянам не скажет. Об этом сегодня, 16 февраля, заявила российская политическая аналитика Ольга Курносова в Телеэфире, пишут "Комментарии".
Путин уже через неделю будет с посланием в Федеральном собрании
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Аналитик добавила, что все же сквозной темой послания будет проходить война и события на фронтах. И потому ура-патриоты уже разгоняют всяческие пугалки, что будет объявлено военное положение, закроют границы, введут тотальную мобилизацию, чтобы якобы можно было использовать ядерное оружие.
Она убеждена, что Путин при любых обстоятельствах просто не сможет объявить войну или назвать СВО войной.
Как писали "Комментарии", после провала плана полного захвата Украины Россия, похоже, переходит к альтернативному варианту и хочет разделить Украину по принципу Северной и Южной Кореи. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что цель РФ состоит в том, чтобы в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать эту идею главы Украины.
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