Имеет ли Россия силы и средства, чтобы повторить нападение 24 февраля

Возможность повторного нападения России по лекалам 24 февраля и ресурсы врага оценил эксочельщик Службы внешней разведки генерал армии Николай Маломуж в эфире "Апостроф ТV", пишут "Комментарии".



Есть ли в армии РФ подготовлены и экипированы бойцы для наступления

Украинский генерал сообщил, что на сегодняшний день Силы обороны Украины уничтожили 70-80% состава профессиональной российской армии. Россия не сможет повторить масштабное наступление на Украину, как это было 24 февраля 2022 года.

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"Кремль сейчас нет сил и ресурсов для масштабного наступления на нашу страну или для повторения событий 24 февраля прошлого года", — заверил Маломуж. — России нужно иметь 350-500 тыс. подготовленных и экипированных бойцов для наступления сразу на нескольких стратегических направлениях: с севера в Киев, с востока и юга".

Генерал все же заметил, что армия страны-агрессорки уже длительное время продолжает применять на фронте тактику массированных атак, фиксируемых под Бахмутом или Авдеевкой Донецкой области.

"ПВК "Вагнера" Пригожина задачи не выполнили. Им на смену пришли регулярные части, десантники, но Шойгу с Герасимовым не справились. Теперь им приходится бросать на передовую мобилизованных, которых готовили 2-3 недели. На сегодняшний день мы уничтожили 70-80% состава профессиональной армии РФ", – подчеркнул эксочельщик Службы внешней разведки Украины.

Как писали "Комментарии" ранее, уже на следующей неделе российский президент Владимир Путин выступит с посланием в Федеральное собрание, но ничего нового он россиянам не скажет и не объявит войну с Украиной. Тем не менее сквозной темой послания будет проходить война и события на фронтах. И потому ура-патриоты уже разгоняют всяческие пугалки, что будет объявлено военное положение, закроют границы, введут тотальную мобилизацию, чтобы якобы можно было использовать ядерное оружие.