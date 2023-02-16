Имеет ли Россия силы и средства, чтобы повторить нападение 24 февраля

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Моесеенко Валентина
Возможность повторного нападения России по лекалам 24 февраля и ресурсы врага оценил эксочельщик Службы внешней разведки генерал армии Николай Маломуж в эфире "Апостроф ТV", пишут "Комментарии".
Есть ли в армии РФ подготовлены и экипированы бойцы для наступления
Украинский генерал сообщил, что на сегодняшний день Силы обороны Украины уничтожили 70-80% состава профессиональной российской армии. Россия не сможет повторить масштабное наступление на Украину, как это было 24 февраля 2022 года.
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Генерал все же заметил, что армия страны-агрессорки уже длительное время продолжает применять на фронте тактику массированных атак, фиксируемых под Бахмутом или Авдеевкой Донецкой области.
Как писали "Комментарии" ранее, уже на следующей неделе российский президент Владимир Путин выступит с посланием в Федеральное собрание, но ничего нового он россиянам не скажет и не объявит войну с Украиной. Тем не менее сквозной темой послания будет проходить война и события на фронтах. И потому ура-патриоты уже разгоняют всяческие пугалки, что будет объявлено военное положение, закроют границы, введут тотальную мобилизацию, чтобы якобы можно было использовать ядерное оружие.
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