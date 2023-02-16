Залужный рассказал, откуда РФ ночью запускала ракеты по Украине

Российские войска ночью атаковали Украину 36 ракетами разных типов. Противник запускал ракеты из Каспийского и Черного моря, а также с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Валерий Залужный. Фейсбук Валерия Залужного

Главнокомандующий ВСУ отметил, что враг выпустил по Украине 12 крылатых ракет Х-101/555, 8 крылатых ракет "Калибр", 12 противокорабельных ракет Х-22, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31 и одну противокорабельную ракету "Оникс".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Для пусков россияне использовали самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95мс из района Курска и акватории Каспийского моря. Также ракеты запускали из Черного моря.

Кроме того, РФ уже традиционно использовала самолеты тактической авиации Су-35. В этот раз они вылетали из района временно оккупированного Мелитополя.

Силы ПВО сбили 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты.

Читайте также на портале "Комментарии" — что может привести к распаду России – есть ли уже предпосылки к этому.

Также издание "Комментарии" сообщало — спустя почти год с начала широкомасштабного российского вторжения, страна-агрессор серьезно утратила вес на международной арене. И ближе к печальной годовщине ей обещают новые удары. Между тем, гражданам РФ всё еще легко получить шенгенскую визу в таких странах, как Венгрия, Италия и Греция. А российское лобби всё еще достаточно сильно во многих странах. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", где это выражается особенно ярко и к каким приемам прибегает Россия.



