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Залужный рассказал, откуда РФ ночью запускала ракеты по Украине

Россия ночью устроила массированный ракетный обстрел Украины

сегодня, 10:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска ночью атаковали Украину 36 ракетами разных типов. Противник запускал ракеты из Каспийского и Черного моря, а также с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Залужный рассказал, откуда РФ ночью запускала ракеты по Украине

Валерий Залужный. Фейсбук Валерия Залужного

Главнокомандующий ВСУ отметил, что враг выпустил по Украине 12 крылатых ракет Х-101/555, 8 крылатых ракет "Калибр", 12 противокорабельных ракет Х-22, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31 и одну противокорабельную ракету "Оникс".


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Для пусков россияне использовали самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95мс из района Курска и акватории Каспийского моря. Также ракеты запускали из Черного моря.

Кроме того, РФ уже традиционно использовала самолеты тактической авиации Су-35. В этот раз они вылетали из района временно оккупированного Мелитополя.

Силы ПВО сбили 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты.

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Также издание "Комментарии" сообщало — спустя почти год с начала широкомасштабного российского вторжения, страна-агрессор серьезно утратила вес на международной арене. И ближе к печальной годовщине ей обещают новые удары. Между тем, гражданам РФ всё еще легко получить шенгенскую визу в таких странах, как Венгрия, Италия и Греция. А российское лобби всё еще достаточно сильно во многих странах. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", где это выражается особенно ярко и к каким приемам прибегает Россия.




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Источник: https://t.me/CinCAFU/377
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