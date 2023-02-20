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Почему наступление россиян может закончиться обвалом фронта – что РФ готовит на 24 февраля

В ответ на наступление россиян ВСУ могут ответить контрнаступлением, которое может состояться в апреле или мае

сегодня, 09:35 comments1543
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска продолжают усиливать свое давление на востоке Украины, но все еще не могут достичь никакого стратегического успеха. Не удается оккупантам продвинуться и на пути к захвату Бахмута. Почему российское наступление забуксовало? Чем это может обернуться? Что еще враг готовит к годовщине полномасштабного вторжения?

Почему наступление россиян может закончиться обвалом фронта – что РФ готовит на 24 февраля

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне несут колоссальные потери под Бахмутом

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что, чем дольше враг не сможет оккупировать Бахмут, тем больше шансов у украинской армии лучше изучить тактику врага и дать контрудар в ответ.


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"Россияне очень много уделяют внимания взятию Бахмута. Последний раз нечто подобное в мировой истории было, когда японцы захватили Порт-Артур. Тогда японцы потеряли очень много своих военных. Сейчас, спустя 100 с лишним лет, россияне повторяют судьбу японцев", — отметил Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".

Он добавил, что вблизи Бахмута Москва теряет огромные человеческие ресурсы. По его мнению, есть шанс, что российский фронт может очень быстро посыпаться. Если украинские защитник продержатся у Бахмута еще пару месяцев, то это станет сильный ударом по российской армию. Она будет истощена в то время, когда ВСУ могут перейти к контрнаступлению. 

"На практике, когда россияне истощаются, то их фронт просто сыплется и освобождение наших территорий происходит значительно быстрее", — заявил Киричевский.

Новое большое наступление России кое в чем будет схожим с полномасштабным вторжением

В то же время военный эксперт Тарас Жовтенко считает, что сложное испытание ВСУ и всех украинцев может ждать на этой неделе, когда враг попытается предпринять вторую попытку широкомасштабного наступления, хоть оно и не будет похоже с прошлогодним вторжением. Своим мнением эксперт поделился в эфире Апостроф TV.

"Хоть мы сейчас имеем дело с горячей войной, агрессией со стороны Российской Федерации против Украины, но для нынешнего российского режима эти действия вкладываются в более широкую гибридную агрессию против Украины, которая началась еще в 2014 году. Недаром они вернули на должность командующего объединенной группировкой войск генерала Герасимова", – отметил эксперт.

По его мнению, враг будет пытаться использовать отвлекающие маневры, комбинировать усиленную активизацию боевых действий на линии фронта с массированным ракетным обстрелом гражданских объектов.

"Россияне, вероятно, постараются склонить Беларусь хотя бы к имитации угрозы с северного направления, чтобы частично достичь тех целей, которые россияне себе ставят", – предполагает Тарас Жовтенко.

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