Почему наступление россиян может закончиться обвалом фронта – что РФ готовит на 24 февраля

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Кравцев Сергей
Российские войска продолжают усиливать свое давление на востоке Украины, но все еще не могут достичь никакого стратегического успеха. Не удается оккупантам продвинуться и на пути к захвату Бахмута. Почему российское наступление забуксовало? Чем это может обернуться? Что еще враг готовит к годовщине полномасштабного вторжения?
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что, чем дольше враг не сможет оккупировать Бахмут, тем больше шансов у украинской армии лучше изучить тактику врага и дать контрудар в ответ.
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Он добавил, что вблизи Бахмута Москва теряет огромные человеческие ресурсы. По его мнению, есть шанс, что российский фронт может очень быстро посыпаться. Если украинские защитник продержатся у Бахмута еще пару месяцев, то это станет сильный ударом по российской армию. Она будет истощена в то время, когда ВСУ могут перейти к контрнаступлению.
В то же время военный эксперт Тарас Жовтенко считает, что сложное испытание ВСУ и всех украинцев может ждать на этой неделе, когда враг попытается предпринять вторую попытку широкомасштабного наступления, хоть оно и не будет похоже с прошлогодним вторжением. Своим мнением эксперт поделился в эфире Апостроф TV.
По его мнению, враг будет пытаться использовать отвлекающие маневры, комбинировать усиленную активизацию боевых действий на линии фронта с массированным ракетным обстрелом гражданских объектов.
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