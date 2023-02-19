Принял ли решение Запад окончательно демонтировать путинизм – что делается для этого

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что нынешние бои за Донбасс – это противостояние, от которого зависит многое из того, что мы готовим на ближайшее время. Он также подчеркнул важность сделать всё (в том числе со стороны мировых лидеров), чтобы ускорить российский проигрыш. Давление мира, по мнению Зеленского, должно быть таким, чтобы Россия не успевала обретать новые формы террора. О чем говорит происходящее сейчас на военных фронтах, а также на дипломатических – в ракурсе давления на РФ? Почему за год не удалось сделать эту войну катастрофически не выгодной для страны-агрессора? Как это сделать на второй год противостояния? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Западный мир пытается давить на Кремль, сохраняя его политическое влияние на регионы

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

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"Надо сказать, что эта война и так катастрофически не выгодна для РФ. Просто Кремль признать этого не может. Россия стремительно теряет позиции по всем направлениям, включая экономическое, прежде всего, рынок углеродов. Сказывается и санкционное давление, включая не допуск на территорию страны-агрессора технологий двойного назначения. А сама она не в состоянии изготавливать современную технику, в том числе оборонную, не говоря уж об автомобилях. Ресурс РФ исчерпывается. И это при том, что настоящие санкции начали действовать только с февраля текущего года".

В свою очередь, продолжает Владимир Цыбулько, военным эксперта уже понятно, что милитарный потенциал россиян значительно упал. На крупную операцию у РФ уже нет сил и средств.

мировые лидеры открыто заговорили о необходимости демонтажа путинизма. Стало ясно, что и сохранение РФ в ее международно признанных границах не является сейчас чем-то обязательным, как декларировалось недавно. Похоже, демонтаж РФ в ее нынешних географических границах, уже рассматривается как вполне допустимый", – отмечает политолог. "Но логика наших партнеров в том, чтобы не устраивать обвальную ситуацию, когда ядерная держава может, скажем так, пойти в разнос. Западный мир пытается давить на центр, на Кремль, сохраняя его политическое влияние на регионы. Но уже видно, что начало формироваться новое видение. В Мюнхене, на конференции по безопасности

По его мнению, чтобы ускорить крах агрессора, необходимо ускорить поставки в Украину необходимых вооружений и боеприпасов, переподготовку наших войск. Кроме того, важно удержание социально-экономической ситуации. Наше население катастрофически беднеет. Понятно, что война. Тем важнее поддерживать украинцев со стороны партнеров не только вооружением, но и финансово.

"Еще один очень важный момент, – акцентирует Владимир Цыбулько. – Нам необходима четкая концепция касательно того, какой станет наша страна после войны. Украинцы могут еще потерпеть, если будут понимать – какую конструкцию, какую Украину мы выстроим после победы. В этом смысле сейчас явно не хватает ясной картины будущего, нашего места в мировой системе безопасности, четких сроков вступления в НАТО и ЕС. Наши перспективы должно быть зафиксировано в определенных документах в категорическом виде. Тогда будет легче. Тогда украинцы (и военные, и гражданские) получат импульс для очередной неимоверной мобилизации внутренних резервов".

Война с российским терроризмом – это дело не только Украины, но и всего мира

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк поделилась следующим мнением:

"Происходящее на военных фронтах демонстрирует, что украинская армия точно стала сильнее, но понесла серьезные потери. Многие люди, которые первыми шли на фронт, контрактники, имеющие подготовку с военных действий 2014 года, – погибли. Обучение и подготовка новых воинов, чтобы удерживать фронт, чтобы деоккупировать наши территории, требует определенного времени. Особенно с учетом того, что немало военнослужащих проходит подобное обучение за границей, осваивая новые виды вооружений, предоставляемых нам партнерами".

Кроме того, продолжает эксперт, очень многие перепрофилировались и проходили обучение, учась управлять дронами.

"Это совсем другая война, совсем другое вооружение, – отмечает Анны Крысюк. – Я не военный эксперт, но привозя гуманитарную помощь нашим защитниками и защитницам, часто общаюсь с ними. И многое знаю из первых уст".

По словам эксперта, огромную работу проводят наши обмудсмен, Офис президента, дипломатия, чтобы вернуть пленных.

"Россия – страна-террорист, которая не придерживается никаких правил – ни дипломатии, ни войны. И даже те или иные гуманитарные вопросы решать с агрессором крайне сложно. Как показала практика, вернуть свою территории мы можем только силой. Но, без сомнения, следует увеличивать экономическое, политическое, дипломатическое давление на агрессора. И в этом ракурсе огромные усилия прилагают и украинская власть, и общественность. В любой стране мы демонстрируем свою идентичность, говорим о российских преступлениях", – подчеркивает Анна Крысюк.

Она уверена, что важно не падать духом, воевать на всех фронтах, включая информационный. Помогать всем, кто нуждается в помощи.

"Важно выстоять, не сдаваться, объединять все усилия, подчеркивать, что война с российским терроризмом – это дело не только Украины, но и всего мира. Потому что угрожает РФ именно всему миру, – акцентирует эксперт. – Многочисленные экономические и экологические проблемы, инфляция, миграционные, продуктовые и прочие кризисы – это всё следствие российской агрессии. Важно доносить это до мировой общественности, до народов всех стран, а не только до их политиков. Пояснять важность того, чтобы война закончилась как можно быстрее. И закончилась поражением агрессора, иначе будут новые – еще более масштабные – кризисы по всей планете. Но для этого нужно максимально давить на РФ. Всем цивилизованным миром".

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