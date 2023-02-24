Год полномасштабной войны в Украине: главные итоги и прогнозы

В пятницу, 24 февраля 2023 года, исполняется ровно год с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к соотечественникам с мощным посланием, а эксперты поделились с изданием "Комментарии" главными выводами и прогнозами, спустя год открытого вторжения.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Украина не попала в нокаут, хоть и побывала в нокдауне

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает так:

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"Если использовать боксерскую терминологию, Украина не попала в нокаут, хоть и побывала в нокдауне. Первые дни-недели вторжения стали шоком. Было очень тяжело. Враг сумел оккупировать довольно много территории, мы пережили массированные обстрелы. Но украинцы – и военные, и гражданские – не дрогнули. Мы смоги выдержать удар, собраться с силами – и начать контратаковать".

При этом, акцентирует эксперт, воевали мы с превосходящими силами противника — как в численности солдат, так и в вооружении (авиация, артиллерия, военно-морской флот, танки, ракеты).

"Против нас стояла армия, которую называли второй в мире. Но мы – выстояли! Благодаря грамотным тактическим действиям, мы начали уничтожать эти превосходящие силы захватчиков. Заманивать в огневые "мешки", сжигать движущиеся колонны, сбивать самолеты, ракеты. Подтвержденные потери, которые понесли спустя год агрессии россияне (уничтожено почти 147 тысяч личного состава, более 3,3 тыс. танков, свыше 6,5 тыс. бронемашин, почти по 300 самолетов и вертолетов, более двух тысяч артсистем и под 500 РСЗО, более 2 тысяч беспилотников, под 900 крылатых ракет, 18 кораблей и катеров) говорят сами за себя. Утопить тот же флагман Черноморского флота, ракетный крейсер Москва – это серьезный успех. Кроме того, ВСУ за год освободили большую часть занятых противником территорий. Весь север, значительную часть Харьковской и Херсонской областей, отбили кое-что на Луганщине и Донетчине, деоккупировали Херсон", – подчеркивает Влад Волошин.

По его словам, обе стороны за год полномасштабной войны получили важный и ценный опыт. При этом, Украина пытается победить, используя одни факторы (современное вооружение, стойкость и отвагу наших людей, поддержку союзников), а Россия делает ставку на другие (преимущество в количестве личного состава, вооружений и техники).

"Победить количеством Украина, по понятным причинам, не сможет, – отмечает полковник. – Но мы, несомненно, победим – благодаря новой (профессиональной, закаленной в боях!) армии, новому вооружению, современной стратегии и тактике, беспрецедентной поддержке партнеров. Конечно, нам было, есть и будет тяжело. Мы входим во второй год полномасштабной войны, в десятый год собственно российской агрессии (всё ведь началось в феврале-2014 в Крыму). Но за это время у нас появилась целая когорта военных, закаленных на поле боя. Боевые офицеры, сержанты, генералы, опытные бойцы. Нет сомнений, что мы продолжим защищать и освобождать свою территорию. Деоккупируем всю Украину. Союзники продолжат поставлять нам новое вооружение – танки, артиллерию, средства ПВО. Надеемся, что получим и боевую авиацию, дальнобойные ракетные системы. Важно, что за год мы не сломались, а закалились. И победа точно будет за нами!".

Оккупанты рассчитывали повторить крымский сценарий 2014 года

По мнению главы Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политического консультанта Сергея Быкова, год героического сопротивления Украины показывает, что россияне абсолютно не понимали характер украинцев и украинского руководства, когда планировали полномасштабное вторжение.

"По всей видимости, оккупанты рассчитывали повторить крымский сценарий 2014 года, но столкнулись с невиданным ранее сопротивлением. Вместо цветов они получили коктейли Молотова, а свадебные фотографы дронами корректировали работу артиллерии по захватчикам. Подобного рашисты точно не ждали, как и не ожидали, что президент, правительство, парламентарии останутся в Киеве", – подчеркивает эксперт.

То, что цивилизованны страны отказались мириться с новыми актами агрессии Кремля для Путина также стало неожиданностью, уверен Сергей Быков.

"Кремлевский режим привык шантажировать мир войной, как это было, когда россияне совершали акты агрессии в Сирии, Грузии, Крыму и так далее. Но в этот раз мир отказался идти на поводу у диктатора – и ответил санкциями, изоляцией России и всеобъемлющей поддержкой Украины. Да и Украина проявила глобальное лидерство, – акцентирует эксперт. – Сегодня именно наша страна формирует мировую повестку дня, архитектуру глобальной безопасности и принципы взаимодействия государств".

Итогом года открытой войны России против Украины можно назвать формирование настоящей субъектности Украины на геополитической арене, построение в будущем новой в экономики и качественно нового уровня жизни, констатирует Сергей Быков.

"Красные линии", о которых говорили ранее американцы и европейцы, давно перейдены

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук итоги года полномасштабной войны разбил на условные группы.

Первый итог – внутриукраинский. Украина, поясняет он, выстояла, сохранила единение, закалила дух, верит в победу (демонстрируют все соцопросы) и – побеждает. На такой позитивный итог работали и руководство страны, и ВСУ, и все, кто, так или иначе, включился в борьбу с российской агрессией.

Второй итог – международный. Украина, по словам Ярослава Романчука, сумела сплотить вокруг себя основных стейкхолдеров (заинтересованная сторона) мира, противников России.

"Это продолжалось весь год, продолжается и сейчас, – отмечает эксперт. – Те "красные линии", о которых говорили ранее американцы и европейцы, давно перейдены. И война на территории Украины воспринимается всем демократическим миром как война за Западную цивилизацию, за те ценности, на которых зиждется ЕС, США, Канада, Великобритания и так далее. Продемонстрировав неимоверные стойкость и мужество, Украина, де-факто, стала членом Евросоюза и НАТО. Еще год назад о таком мы не могли и мечтать. Украина сумела преодолеть недоверие партнеров, нивелировать усилия тех огромных ресурсов, которые Россия годами бросала на то, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины".

Третий итог касается организации экономики и тыла.

"Здесь, к сожалению, возобладала инерция, консервативный (в плохом смысле) подход. Когда к концу первого года полноценной войны, по сути дела, восстановился и приобрел новые уродливые формы украинский номенклатурно-коммерческий силовой схематоз. Более чем печальный сигнал, когда один из ведущих бизнесменов Украины называет ошибкой то, что он инвестировал в свою родную землю. Это диагноз той правовой регуляторной системе, на которую сделало ставку государство. Действия правительства, определенные решения парламента нанесли экономике Украины ущерб, которого можно было избежать, переведи ее компетентно и эффективно на рельсы военного времени", – уверен Ярослав Романчук.

Четвертый итог (он же прогноз) – победа, безусловно, будет за нами.

"Явные проявления этого увидим во второй половине 2023 года, – прогнозирует эксперт. – На полную мощность запускаются заводы стран НАТО, изготавливая необходимые для российского поражения боеприпасы и вооружения. Вскоре это всё окажется на поле боя, приближая выход ВСУ на границы 1991 года. И этот будет первый этап победы Украины и союзников над империей зла. Потом начнется второй этап (выстраивание новой системы глобальной безопасности), для реализации которого потребуются уже другие методы и инструменты, работать над чем необходимо уже сегодня".

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