Как год широкомасштабной войны РФ против Украины изменил расстановку сил в мире: чего ждать дальше

Год с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины – как он изменил расстановку сил в мире? Как ситуация на геополитической арене может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Формирование коалиции стран, которые поддерживают Украину, стало важным элементом международных отношений

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, который сейчас преподает в США, рассуждает так:

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"Важнейшее событие – это, конечно, способность Украины дать бой агрессору. Формирование коалиции стран, которые поддерживают Украину и используют санкции против России, стало важным элементом международных отношений".

Сможет ли эта коалиция сохранится надолго — этот вопрос открытый, отмечает эксперт. Но пока она держится.

"Наблюдаем ли мы начало новой холодной войны наподобие той, что была во второй половине ХХ века? На этот вопрос тоже пока нет ответа", – считает Владимир Дубовик.

По его мнению, место и роль России в мире будет зависеть от итога войны. То же, подчеркивает он, можно сказать и об Украине.

"Хотя уже ясно, что наша страна стала субъектом международных отношений, по сути, лидером де-факто в своем регионе, – подчеркивает эксперт. – Позиции других игроков еще могут меняться. Сохранит ли Китайская Народная Республика (КНР) своего рода нейтралитет или будет помогать России? Как раз в эти дни много раздумий на сей счет. Будем надеяться, что в Пекине хватит благоразумия не переходить эту опасную черту".

Мир в будущем скорее ожидает двуполярность, а не многополярность, как надеялся Путин, начав ломать устоявшийся миропорядок

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко считает, что в мире за год произошли тектонические перестановки, кардинальные сдвиги не только в политическом, но и в экономическом плане. Особенно на энергетической карте мира.

"Полностью перестроены отношения внутри ЕС. Ранее там присутствовала позиция, которая формировалась, прежде всего, Германией, еще со временем канцлерства Шрёдера (1998-2005 гг), а потом и Меркель. Что с Россией нужно крепить связи, потому что это – дешевые энергоресурсы, которые необходимы европейцами для производства. Но за год российской агрессии против Украины (и фактически всего демократического мира) эта позиция в корне поменялась, – подчеркивает эксперт. – ФРГ приняла решение о строительстве терминалов сжиженного природного газа, заключила новые контракты, в том числе с Катаром. Это говорит о том, что перестройка энергетической системы произошла. Если такие решение принимаются в ЕС или США, они не могут быть пересмотрены в обозримом будущем. Как минимум, на ближайшее десятилетие ситуация не изменится".

Показательна, по мнению Екатерины Одарченко, и перемена в отношениях между США и ЕС. Если во время правления Трампа они были, мягко скажем, натянутыми, напоминает она, то сейчас видим единый американо-европейский фронт союзников Украины. И сотрудничество происходит не только в векторе военной безопасности, но и – экономической, энергетической.

"Произошла смена парадигмы и в постсоветских странах (не считая Беларуси, попавшей в кабалу РФ). Даже те из них, которые плотно сотрудничали с Россией (к примеру, государства Центральной Азии), сейчас стараются искать других партнеров, максимально уходя от зависимости от Москвы. И хоть эти страны не прервали общения с Россией, этот диалог стал более натянутым. Если самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко позволяет путинским войскам вторгаться в Украину с белорусской территории, убивать с нее украинцев, то лидер Казахстана — Токаев — четко дал понять Кремлю, что не даст втянуть свое государство в эту войну", – отмечает эксперт.

Еще один важный момент – Китай. Официально нейтральный, но политически подыгрывающий РФ.

"При этом Китаю точно не нужна сильная Россия, – уверена Екатерины Одарченко. – Ему выгодно покупать российские ресурсы по сниженным ценам, что возможно лишь в такой ситуации как сейчас — при ослабевшем Кремле. А при смене режима, при определенной хаотизации в РФ, у Китая есть шанс получать ресурсы оттуда еще дешевле. И та же позиция КНР по скорейшему мирному урегулированию, по не переходу "красных линий" в помощи стране-агрессоре в рамках обхода санкций (Китай в какой-то степени это делает, но не так прямо, как это делает Иран), говорят сами за себя. В свою очередь, США не выгодно, чтобы РФ полностью распалась, а КНР забрала себе ее часть. Ведь основным своим оппонентом Штаты видят именно Китай, а не слабую экономически, технологически, а теперь еще и политически Россию. Поэтому мир в будущем скорее ожидает двуполярность (США-Китай), а не многополярность, как надеялся Путин, начав ломать устоявшийся миропорядок. Пример Украины будет показателен для Китая и в аспекте его желания забрать под свой контроль Тайвань. Именно поэтому для США важно, чтобы кейс Украины стал показательной победой. И для будущего (китайская угроза), и для исправления ошибок прошлого (Афганистан)".

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