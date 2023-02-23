Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Украины

Генассамблея ООН на своей чрезвычайной сессии в четверг одобрила резолюцию, на основе десяти пунктов, предложенных осенью минувшего года Украиной. Этот план должен положить конец российскому вторжению в Украину. Об этом сообщают "Комментарии".

Більшість членів ООН підтримали Україну

Среди требований документа к России — "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ". Резолюция содержит требование соблюдения гуманитарного права при обращении с военнопленными и прекращение атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Также содержится требование "обеспечить ответственность за самые тяжкие преступления по международному праву, совершенные на территории Украины, путем проведения надлежащих, справедливых и независимых расследований и судебного преследования на национальном или международном уровне".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

За резолюцию проголосовало 141 государство-член ООН, воздержались — 32 (Иран, Казахстан, Китай, Куба, Армения, Узбекистан, Кыргызстан, ЮАР, Шри-Ланка, Вьетнам, Пакистан и др.), 7 — против (Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия).

Напомним, что накануне годовщины вторжения президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность компромисса с Путиным и высказал уверенность в необходимости полной деоккупации территории Украины, включая полуостров Крым.

"Если мы не деоккупируем территории — или если наши партнеры позволят России найти какие-то компромиссы по Донбассу или Крыму, или югу наших территорий, не деоккупировать их, то это будет бомба [которая ждет, чтобы взорваться] посреди нашей страны, и бомба посреди Европы" , – уверен Владимир Зеленский.



Также военный эксперт назвал три фактора, которые будут способствовать украинскому контрнаступлению. А глава ГУР рассказал о текущей стратегии РФ.