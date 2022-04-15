«Москва» на дне: почему после произошедшего стало окончательно ясно – Россия уже проиграла

В водах Черного моря затонул подбитый украинскими военными (хоть оккупанты это подбитие не признают) ракетный крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота РФ. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему это важнейшее событие, в том числе в символическом смысле.

Крейсер Москва. Фото: из от крытых источников

Россияне до последнего боялись признать, что крейсер затонул

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверен, что мы видим очередное поражение России – стратегического масштаба.

"Первым таким поражением стал провал первоначальных целей вторжения, когда не удалось захватить ключевые города, сменить власть. Когда ВСУ и руководство нашей страны не разбежались, когда все украинцы сплотились – и дали мощнейший отпор агрессору. И уже понятно, что Россия проиграла. Вопрос лишь времени, когда это будет официально оформлено – вне зависимости от локальных успехов агрессора на тех или иных направлениях. А теперь – очередной стратегический удар. Потоплен флагманский крейсер Черноморского флота стоимостью около 750 млн долларов. С ним на дно ушла не только мощная система ПВО, с помощью которой этот крейсер прикрывал чуть ли не весь Черноморский флот, но и, по некоторым данным, 16 крылатых ракет", – отмечает эксперт.

К тому же, продолжает он, само словосочетание "Москва утонула" – вызывает чувство подавленности у агрессора, множит пораженческие настроения.

"Потому россияне до последнего пытались завуалировать гибель крейсера. Рассказывали басни, что его якобы буксируют в Севастополь. Тупо боялись признать, что флагман затонул. Точно как в свое время боялись признать гибель атомной подлодки "Курск". Всё это сакрально, – уверен Олег Жданов. – Учитывая, что Путин увлекается шаманами и прочими обрядами, любит сакральность дат, слов и действий, гибель "Москвы" – удар еще и лично по нему. А чем больше он будет истерить, тем больше шансов, что на него наденут смирительную рубашку свои же…".

А военном смысле, по словам эксперта, уничтожение "Москвы" – важнейшее событие, потому что мы потопили флагман своими силами. Судя по уточненным данным (сперва появилась информация, что били ракетами "Гарпун"), отлично проявило себя создание КБ "Луч" – противокорабельные ракеты "Нептун".

Не исключено, что после критического ослабления Черноморского флота агрессора Украина будет принимать решение один за другим уничтожать и другие российские военные корабли

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук уверен, что потопление крейсера "Москва", несмотря на то, признают ли у Путина, что это сделала именно Украина, имеет огромное значение для хода русско-украинской войны.

"Это событие вполне может знаменовать собой перенесение войны на оккупированную россиянами территорию Крыма, которую они упорно считают своей, – поясняет эксперт. – И какие бы сейчас версии с потоплением крейсера не выдвигали в Кремле, очевидно, что это может стать переломным моментом в противостоянии украинского народа с рашистскими ордами на территории Украинского государства".

Виктор Каспрук отмечает, что до сих пор эта война особо не затрагивала жителей Москвы или Санкт-Петербурга, которые даже глумились над тем, как выходцы из русской глубинки грабили мародертвовали в Ирпене, Буче, Ворзеле или других городках под Киевом.

"Теперь же война подошла к порогу российских столиц, до сих пор жировавших на фоне тотальной нищеты в большинстве регионов РФ, – поясняет эксперт. – Несмотря на то, что критически зомбированное телевизором население России, в своем подавляющем большинстве, до сих пор продолжает верить в возможность оккупации всей Украины, потопление флагмана Черноморского флота РФ потопило и миф о непобедимости российского военно-морского флота. Не исключено, что после критического ослабления Черноморского флота агрессора Украина будет принимать решение один за другим уничтожать и другие российские военные корабли, незаконно находящиеся на территории украинского Крыма и украинского города Севастополя. Ведь время аренды Россией военной базы в Севастополе истекло еще в 2017 году".

Эксперт не сомневается, что на операцию по уничтожению крейсера "Москва" российское высшее военно-политическое руководство попытается ответить какой-то громкой военной акции, которую у Путина постараются выдать за "победу" российского оружия.

"Как мы уже не раз убедились за годы гибридной войны и за месяцы открытой, но так не объявленной, от РФ можно ожидать любых новых подлостей, – говорит Виктор Каспрук. – Поэтому нельзя исключать, что Путин даст приказ массированно обстреливать Одессу, Николаев или другие портовые украинские города. К этому необходимо готовиться прямо сейчас, чтобы отразить атаки врага, главной целью которого было и остается уничтожение Украинского государства".

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