Джонсон задал тренд: ожидать ли теперь Байдена в Киеве – почему это важно в свете войны с РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев. Он также не исключил своего визита в столицу Украины. О чем говорят такого рода заявления? Это очередная оговорка Байдена – или реальное намерение? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



Джо Байден. Фото: из открытых источников

Россияне как любая нарциссическая личность любят, чтобы их все уважали, но сейчас весь мир показывает, что россияне – изгои

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает, что недавний приезд в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сделал поездку в Украину популярной среди первых лиц.

"После него у нас побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер, президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии – Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис, – напоминает эксперт. – Теперь вот ждём делегацию из США".

По словам Татьяна Луповой, такие визиты сейчас – это однозначный сигнал, что то или иное государство определилось, на чьей оно стороне.

"Путин внимательно следит за теми, кто помогает Украине. Поэтому чем больше стран нас открыто и безапелляционно поддерживает – тем мощнее наша оборона, и тем хуже россиянам. Уже понятно, что Путин не рассчитывал, что у Украины будет такая серьезная поддержка, что у нас такая сильная армия. Он был уверен, что ему это тоже сойдёт с рук, как и Крым, Донбасс, Приднестровье, Грузия… Поэтому, чем больше тех, кто с нами, тем более разочаровывается враг. А россияне как любая нарциссическая личность любят, чтобы их все уважали. Но сейчас весь мир показывает, что россияне – изгои. И визит топ-чиновников из США (вряд ли это будет Байден, но это и не столь важно) это в очередной раз подтвердит. Как и подтвердить всестороннюю поддержку Украины в борьбе против российских варваров, ментально застрявших даже не в прошлом веке, а куда глубже", – резюмирует Татьяна Попова.

Киев посетит госсекретарь США Этони Блинкен либо глава Пентагона – Ллойд Остин

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай подчеркивает, что Штаты, действительно, готовят визит в Киев высокопоставленного чиновника. Но вряд ли это будет Байден.

"Его слова о готовности посетить столицу Украины, скорее всего, оговорка или "дежурная фраза", на которую глава Белого дома вряд ли имел право. Потому что ее молниеносно раструбили во всех СМИ. Мы должны понимать, что президент США – преклонного возраста (ему 79 лет). И такого рода вояжи, связанные с долгим перелетом через океан, а потом еще добираем в Киев по суше (авиасообщения ведь нет), сложно организовать. Плюс – повышенные меры безопасности, которые всегда сопровождают такого рода визит, а с учетом войны в Украине – должны быть усилены в разы", – поясняет эксперт.

Он не исключает, что Киев посетит госсекретарь США Этони Блинкен либо глава Пентагона – Ллойд Остин, которые уже бывали здесь с визитами до полномасштабного российского вторжения.

"Меньше шансов, что к нам прибудет вице-президент США Камала Харрис. И совсем мизерный шанс, что в столице Украине в обозримом будущем окажется сам Байден, – говорит Валентин Гайдай. – Визит любого американского топ-чиновника в Киев, безусловно, важен в ракурсе поддержки Украины. Тем более, что такие визиты вряд ли пройдут просто "для галочки". Речь, скорее всего, пойдет об очередной помощи Украине — военной, экономической и так далее. О новых санкциях против России. Ну и, конечно, в политическом, в дипломатическом смысле это – символично и показательно".

Эксперт акцентирует, что Киев после того, как российские войска были выбиты с северного направления, посещали уже многие европейские чиновники. Тот же британский премьер Борис Джонсон прогулялся по центру Киева, демонстрируя, что это относительно безопасно.

"Да, угроза новых ударов сохраняется, ситуация сложная. Но чем больше будет такая демонстрация поддержки Украины (а в последнее время нашу столицу посетили еще и руководители Австрии, Польши, балтийских республик), тем мощнее будет наша позиция в противостоянии с российским агрессором. Возвращение западных посольств в Киев, визиты западных чиновников — хороший маркер", – уверен Валентин Гайдай.

И все же, продолжает он, встреча Зеленского с Байденом в ближайшее время невозможна. И по причине того, что Байден не приедет в Киев. И по причине того, что Зеленский во время войны практически не выезжает из Киева.

"Тем более, вряд ли такая встреча способна дать какие-то ощутимые подвижки в ракурсе российско-украинской войны. В онлайне Зеленский и Байден и так общаются довольно часто. И все необходимые вопросы можно решить дистанционно, не подвергая опасности жизни президентов организацией очной встречи", – резюмирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский раскрыл ближайший план РФ на Донбассе.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!