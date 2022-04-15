На Банковой рассказали, какую важную задачу выполнял затопленный крейсер «Москва»

Большинству известный затопленный российские крейсер "Москва", как корабль, который атаковал украинский остров Змеиный и дальше пограничники уже гордо ответили, в какое направление отправляться кораблю после отказа сдаться. Но помимо атаки Змеиного "Москва" выполнял важную задачу в российской агрессии – обеспечивал прикрытие с воздуха для всей Херсонской группировки оккупационных войск. Как передает портал "Комментарии", такую информацию в интервью Марку Фейгину озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Крейсер Москва. Фото: УНИАН

Вторая задача, которую выполнял затонувший корабль, состояла в том, что выполнять прикрытие для высадки российского десанта на побережье Херсона и Одессы. Арестович отмечает, несмотря на то, что российским десантникам так и не удалось успешно выполнить свои операции крейсер обеспечивал противовоздушную оборону для десантных войск, на его борту находилось большое количество комплексов С-300 морского базирования. Поэтому важность этого корабля переоценить невозможно.

В том, что крейсер "Москва" затонул для Украины хороший сигнал. Украинским самолетам будет проще действовать теперь на южном направлении.

Отметим, спустя сутки информацию о том, что корабль "Москва" затонул подтвердили в Минобороны РФ, правда противник отказался признавать, что крейсер был поврежден из-за точного попадания украинской ракеты "Гарпун". Официальная версия Кремля – пожар, который вспыхнул на борту корабля из-за детонировавшего снаряда.

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