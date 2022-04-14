У Зеленского ответили на угрозы Кремля нанести удары по Киеву

В случае новых ракетных ударов со стороны России по Киеву Украина оставляет за собой право ответного огня. Для этого сегодня у ВСУ есть все необходимые возможности. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Фейгин LIVE" заявил советника главы Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП допустил, что Кремль действительно от угроз может перейти к реальным шагам и начнет обстрел Киева. Арестович не исключает, что удар может быть нанесен по органам военного управления, центрального аппарата силовых структур Украины. Также целью российских оккупантов может стать Верховная Рада, Офис президента, Кабмин.

При этом Алексей Арестович уточнил, что Украина готова к какому угодно сценарию и даже к возможному ракетному обстрелу правительственного квартала.

По словам Арестовича, если противник делает такие угрозы, то он должен понимать, что на любой выстрел Украина может дать свой жесткий ответ.

"Тут надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок. Потому что возможности по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасные", – отметил советник главы ОП.

Он добавил, то, что эти "возможности" Украина пока что не хочет использовать говорит лишь о том, что любая война имеет свою степень эскалации.

Отметим, вчера от Минобороны РФ поступило сообщение о том, что сильные ракетные удары столицы Украины могут возобновиться, что будет реакцией на якобы обстрелы со стороны Украины объектов на территории России.

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