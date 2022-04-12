Разведка Британии сообщила, когда начнется массированное наступление России на Донбассе

Эскалация на востоке Украины будет усиливаться в течение ближайших 2-3 недель. Кремль продолжает усиливать свои подразделения и перебрасывать их либо на Донбасс, либо в регионы РФ, которые граничат с Луганской и Донецкой областями. Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет портал "Комментарии".

Российские войска. Фото: REUTERS

В британской разведке отмечают, что основные бои сейчас разворачиваются на Донецком и Луганском направлении. Также очень непростая ситуация в Херсонской области и ближе к Николаеву, где также идут затяжные бои. Российские войска вновь пытаются наступать на Краматорск.

По информации британской разведки, российские войска постепенно покидают территорию Беларуси. Те войска, которые выходят из Беларуси, территорией России перенаправляются на Донбасс для усиления группировки войск на востоке Украины.

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