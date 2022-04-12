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Разведка Британии сообщила, когда начнется массированное наступление России на Донбассе

Россия продолжает перенаправлять свои силы на Донецкое и Луганское направление

сегодня, 10:35 comments1161
Автор:

Кравцев Сергей
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Эскалация на востоке Украины будет усиливаться в течение ближайших 2-3 недель. Кремль продолжает усиливать свои подразделения и перебрасывать их либо на Донбасс, либо в регионы РФ, которые граничат с Луганской и Донецкой областями. Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет портал "Комментарии".

Разведка Британии сообщила, когда начнется массированное наступление России на Донбассе

Российские войска. Фото: REUTERS

В британской разведке отмечают, что основные бои сейчас разворачиваются на Донецком и Луганском направлении. Также очень непростая ситуация в Херсонской области и ближе к Николаеву, где также идут затяжные бои. Российские войска вновь пытаются наступать на Краматорск.

По информации британской разведки, российские войска постепенно покидают территорию Беларуси. Те войска, которые выходят из Беларуси, территорией России перенаправляются на Донбасс для усиления группировки войск на востоке Украины. 

Читайте на портале "Комментарии" — вчера вечером появилась тревожная новость об использовании российскими войсками в Мариуполе беспилотника, с которого на город было сброшено неизвестное химическое вещество. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, почему Россия пошла на тот шаг, чтобы применить химоружие и как на такой шаг может отреагировать коллективный Запад.

Также издание "Комментарии" — на Банковой верят в победу Украины в войне против России, но при этом просят Запад не откладывать вопрос о поставках Украине необходимого вооружения. В первую очередь речь идет не только о тяжелом вооружении, но и о танках, а также военных самолетах с помощью которых ВСУ могут закрыть небо над Украиной. 



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513746649113403397%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F04%2F12%2F7338982%2F
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