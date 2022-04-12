У Зеленского назвали условие, при котором Украина способна победить Россию

Украина будет способна отбить российскую агрессию, отбросив врага на те позиции, которые он занимал до 24 февраля только в том случае, если ВСУ получат от союзников все необходимое вооружение. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью телеканалу "CBS" высказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Офис президента. Фото: Укринформ

Глава Офиса президента отметил, Украине нужно тяжелое вооружение. В первую очередь, артиллерия. В этом вооружении Украина очень сильно нуждается. Если у украинского войска появится современная тяжелая артиллерия, можно будет достойно отбивать атаки противника, не давая шанса продвинуться вперед.

На второй позиции в потребностях украинской армии танки и военные самолеты. Киеву нужно все вооружение, с которым можно будет говорить, что небо Украины закрыто от российских самолетов, снарядов и ракет.

По словам Андрея Ермака, он непосредственно участвует в переговорах с американской стороной. Сегодня США во главе с Джо Байденом занимают первое место по военной помощи Украине. Тем не менее, сегодня Украина открыто говорит о том, что нуждается в значительно больших поставках вооружения. Когда страна ведет войну с такой страной, как Россия, то ей нужно значительно больше вооружения, чем есть сегодня.

Глава президентской канцелярии уточнил, если просьбы Украины будут услышаны и все необходимое вооружение будет передано Киеву максимально быстро, то можно со всей уверенностью говорить, что Украина эту войну против России не проиграет, страна может защитить свою территориальную целостность и суверенитет.

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